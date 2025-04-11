Когда и как пересаживать рассаду: советы садоводов для удачного старта сезона

Начало выращивания семян в помещении – это отличный способ подготовиться к весне и получить фору в садоводстве. Но после недель ухода и заботы важно не испортить результат во время пересадки рассады в открытый грунт.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, правильное время и метод пересадки могут определить дальнейшую судьбу растения. Когда же лучше всего пересаживать рассаду, рассказываем далее.

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Когда пересаживать рассаду

Оптимальное время для пересадки зависит от типа растений. Культуры прохладного сезона – такие как брокколи, мангольд, капуста и цветная капуста – стоит высаживать весной, пока температура остается умеренной.

Теплолюбивые растения (помидоры, баклажаны, перец, кабачки) лучше пересаживать только тогда, когда температура почвы прогреется минимум до 21°C.

Также важно учитывать время суток. Пересадку рекомендуют проводить утром в пасмурный день – это помогает избежать шока от резкой смены температуры и сохраняет влагу в почве. От пересадки в полдень или в жару стоит воздержаться.

Чтобы точно определить сроки, просмотрите информацию на упаковке семян.

Признаки готовности рассады к пересадке

Стоит ориентироваться не только на возраст растения, но и на его внешний вид. Обычно рассада готова к пересадке через четыре недели после высева, когда имеет не менее двух наборов настоящих листьев.

Другой признак – состояние корневой системы. Если при вынимании из лотка корни удерживают форму ячейки и не распадаются – растение готово к новому месту.

Рассада должна быть готова к пересадке / Фото Freepik

Как пересадить рассаду в открытый грунт

Прежде всего подготовьте место. Определите расстояние между растениями в соответствии с их потребностями и учтите количество солнечного света.

Далее выкопайте ямки. Глубина посадки зависит от культуры. Например, помидоры стоит заглублять на 13 – 15 сантиметров, а брокколи – на 5 – 8 сантиметров.

Теперь высадите растение. Аккуратно поместите саженец в яму, засыпьте землей и замульчируйте, оставляя около 1 сантиметра пространства вокруг стебля.

Напоследок увлажняйте землю у основания растения. Полив сверху может повредить нежную рассаду.

Пересадка в контейнеры

Если вы решили выращивать рассаду в горшках, важно использовать специальный грунт для контейнеров. Такой субстрат более легкий, лучше дренируется и обеспечивает достаточную аэрацию для корней. Обычный садовый грунт слишком плотный и может мешать росту растения.

Рассада в контейнерах также нуждается в более частом поливе – это связано с тем, что вода быстрее испаряется из такого типа грунта.

Закалка: обязательный шаг перед пересадкой

Прежде чем выносить рассаду на улицу, ее нужно постепенно адаптировать к новым условиям – процесс называется закалкой.

В течение недели ежедневно выносите растения на несколько часов на воздух, постепенно увеличивая время пребывания. Это поможет избежать шока и сделает пересадку более успешной.

Кстати, не все растения подходят для выращивания из рассады. Некоторые культуры лучше высевать непосредственно в грунт из-за их чувствительности к пересадке.