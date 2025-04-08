Когда не стоит менять постельное белье: важные исключения

С детства нам повторяют, что чистая постель - это залог здорового сна. И в этом есть истина: регулярная смена постельного белья действительно способствует гигиене, комфорту и хорошему самочувствию.

Однако иногда возникает ситуация, когда менять белье не просто нецелесообразно, а даже нежелательно. Что это за случаи, рассказывает 24 Канал.

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Во время болезни

Если вы болеете (особенно с температурой, потливостью, простудой или гриппом) – не спешите менять белье ежедневно. В идеале это делать после завершения активной фазы болезни, чтобы не перегружать организм физическими усилиями.

Также слишком частая смена белья в это время не дает смысла, потому что оно снова загрязняется буквально за ночь.

Лучше дождаться, пока станет легче, и тогда полностью освежить постель – заменить все, включая наволочки, одеялом, простыней.

В определенные праздничные и траурные дни

В некоторых культурах и традициях существуют дни или периоды (например, траура, церковные посты или святые дни), когда не рекомендуется проводить бытовые изменения и менять постельное белье.

В частности, не советуют менять постельное белье в большие церковные праздники, чтобы не привлечь в свою жизнь неприятности.

Также воздержаться предлагают в воскресенье, потому что это может привести к бессоннице и кошмарам, и в пятницу – согласно приметам, в этот день можно привлечь множество незначительных проблем.

Во время грозы или сильной непогоды

По народным приметам не рекомендуют стирать или менять постель во время грозы или бури. Это связывают с риском накопления негативной энергии или "смыванием удачи".

К слову, определенные ограничения существуют не только в отношении постельного белья. Вешать полотенце на дверь также считается плохой приметой.