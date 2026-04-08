Пасхальная уборка: в какие дни наводят порядок в доме
- Перед Пасхой рекомендуется делать генеральную уборку, в частности мыть окна, стирать шторы и удалять лишние вещи.
- Для уменьшения беспорядка после Пасхальных праздников стоит заранее очистить кухню, подготовить чистые полотенца и опорожнить мусорные ведра.
Перед Пасхой у христиан есть обычай наводить порядок в доме. Прежде всего, речь идет о так называемом Чистом четверге – последний четверг перед праздником.
По преданию, этого дня Иисус во время Тайной вечери омыл ноги своим ученикам, показав, что настоящее величие – не в том, чтобы господствовать над другими, а в том, чтобы помогать и служить им. Об этом пишет ТСН.
Где убирать в Чистый четверг?
Отсюда и название дня – "чистый", которое со временем стало ассоциироваться не только с духовной чистотой, но и с уборкой дома. Также этот обычай частично перекликается с древними весенними обрядами, когда люди символически "обновляли" жилье после зимы.
В Чистый четверг принято делать генеральную уборку. Прежде всего моют окна, ведь их воспринимают как символ связи дома с миром: через них в жилище попадает свет.
Далее стирают шторы, занавески, постельное белье и другой текстиль, чтобы освежить пространство и создать ощущение новизны перед праздником.
Особое внимание уделяют труднодоступным местам – углам, за мебелью и всем скрытым зонам, где скапливается пыль.
Во время такой уборки также избавляются от старых, сломанных или ненужных вещей: считается, что вместе с ними из дома "уходит" лишнее, а пространство освобождается для нового.
В древности к этому процессу добавляли еще и побелку стен и потолка. Это было не только символическое обновление, но и практическая необходимость: после зимы и отопления печью жилье нуждалось в освежении и очистке от копоти.
Пасхальная уборка – это сочетание традиции, символики и практической заботы о доме, которое помогает встретить праздник в чистом и обновленном пространстве.
Чистый четверг – день, когда большинство берется за генеральную уборку / Фото Pinterest
Что быстро убрать перед Пасхой, чтобы после гостей было меньше беспорядка?
Пасхальные выходные – это время гостей, праздничного стола и приятного отдыха. Но вместе с этим всегда появляется и потребность убирать после этих встреч. Об этом пишет Good Housekeeping.
Чтобы облегчить себе жизнь, стоит немного подготовить дом заранее – это поможет уменьшить беспорядок после праздников.
В первую очередь стоит обратить внимание на кухню, особенно если планируете там готовить. Духовку лучше быстро очистить от старого жира и крошек, чтобы новые загрязнения не пригорели.
Дополнительно можно застелить противень или формы пергаментом или фольгой – это значительно уменьшит количество мытья после приготовления.
Не менее важны кухонные полотенца. Перед праздниками лучше иметь чистый запас, потому что они постоянно нужны во время готовки и уборки.
Также полезно заранее освободить и вымыть посудомоечную машину. Тогда грязную посуду можно сразу складывать внутрь, а не оставлять в раковине.
Перед приходом гостей стоит постирать полотенца, постель и текстиль. Это поможет не накапливать грязное белье после праздников.
Отдельно следует подготовить место для верхней одежды и обуви. Если убрать лишние вещи с вешалки и полок, гостям будет удобнее, а в доме – меньше хаоса.
Также стоит разложить сухие и влажные салфетки в ключевых местах – на кухне, в гостиной и столовой. Они помогут быстро убрать мелкие загрязнения еще до того, как они станут проблемой.
Перед праздниками лучше опорожнить мусорные ведра и заменить пакеты. Это поможет избежать неприятных запахов и лишнего мусора во время приема гостей.
И напоследок – стоит быстро освежить мягкую мебель: пропылесосить диваны, кресла и текстиль, чтобы убрать крошки, пыль и шерсть.
Что сажают до и после Пасхи?
Пасху часто считают ориентиром для начала работ на огороде: после нее обычно становится стабильнее тепло и меньше риск сильных заморозков. К Пасхе высевают холодостойкие культуры, которые могут расти даже в прохладной почве. Это прежде всего зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат), лук на перо, а также редис, морковь и пастернак.
При достаточном прогреве почвы можно сажать ранний картофель, а также горох и бобы.
После Пасхи наступает время теплолюбивых растений. Тогда высаживают огурцы, кабачки, тыквы, кукурузу и фасоль, а также рассаду помидоров, перца и баклажанов. В этот период все еще стоит следить за ночными похолоданиями и при необходимости укрывать молодые растения.