Когда убрать елку, чтобы год был счастливым: что говорят традиции

Новогодние праздники завершаются, а вместе с ними встает вопрос: когда правильно убрать елку, чтобы новый год был счастливым и не принес неприятностей. Хотя строгих правил нет, эксперты советуют ориентироваться на давние традиции и учитывать практические моменты.

Когда лучше всего убрать елку?

Некоторые люди пытаются дольше сохранить праздничную атмосферу, другие стремятся быстро вернуть дому привычный вид. По древней традиции, оптимальный день для уборки елки – Двенадцатая ночь, или День трех царей, который символизирует завершение рождественского периода.

В 2026 году Двенадцатая ночь приходится на вечер 5 января – ровно через 12 дней после Рождества. Убирать елку до этого дня или после него в народных верованиях считается плохой приметой. Самнер подчеркивает: именно 5 января – "идеальная дата" для демонтажа праздничного дерева.

Что говорят специалисты?

Специалист по садоводству Лорен Тейлор советует учитывать график работы пунктов переработки новогодних деревьев. Во многих городах они принимают елки только с конца декабря до середины января, поэтому затягивание с утилизацией может создать сложности.

Кроме того, пересохшая елка становится серьезной пожарной опасностью. Чем суше дерево, тем быстрее оно может загореться даже от перегретой гирлянды или маленькой искры. Именно поэтому эксперты советуют не откладывать демонтаж.



Когда убрать елку, чтобы год был счастливым / Фото Unsplash

Как хранить искусственную елку?

Как пишет Southern Living, нужно:

плотно прижимать ветви к стволу,

переворачивать секции вверх дном,

фиксировать ветви лентой лентой,

хранить дерево в прочном чехле из плотного материала, в сухом и прохладном помещении.

