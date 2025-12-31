Коли прибрати ялинку, щоб рік був щасливим: що кажуть традиції

Новорічні свята завершуються, а разом із ними постає питання: коли правильно прибрати ялинку, щоб новий рік був щасливим і не приніс неприємностей. Хоча суворих правил немає, експерти радять орієнтуватися на давні традиції та враховувати практичні моменти.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Дивіться також Як саме чоловік і жінка мають сісти за новорічний стіл, щоб бути щасливими у 2026 році

Коли найкраще прибрати ялинку?

Деякі люди намагаються довше зберегти святкову атмосферу, інші прагнуть швидко повернути дому звичний вигляд. За стародавньою традицією, оптимальний день для прибирання ялинки – Дванадцята ніч, або День трьох царів, який символізує завершення різдвяного періоду.

У 2026 році Дванадцята ніч припадає на вечір 5 січня – рівно через 12 днів після Різдва. Прибирати ялинку до цього дня або після нього у народних віруваннях вважається поганою прикметою. Самнер підкреслює: саме 5 січня – "ідеальна дата" для демонтажу святкового дерева.

Що кажуть фахівці?

Фахівчиня з садівництва Лорен Тейлор радить враховувати графік роботи пунктів перероблювання новорічних дерев. У багатьох містах вони приймають ялинки лише від кінця грудня до середини січня, тому затягування з утилізацією може створити складнощі.

Крім того, пересохла ялинка стає серйозною пожежною небезпекою. Чим сухіше дерево, тим швидше воно може загорітися навіть від перегрітої гірлянди або маленької іскри. Саме тому експерти радять не відкладати демонтаж.



Коли прибрати ялинку, щоб рік був щасливим / Фото Unsplash

Як зберігати штучну ялинку?

Як пише Southern Living, потрібно:

щільно притискати гілки до стовбура,

перевертати секції догори дном,

фіксувати гілки стрічкою,

зберігати дерево у міцному чохлі з щільного матеріалу, у сухому та прохолодному приміщенні.

Навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку?