Призовете беду: в какие дни категорически запрещено менять постель

Замена постельного белья – это рутина, которая поддерживает постель в чистоте. Однако делать это следует правильно, и в некоторые дни категорически запрещено менять и стирать постель.

Так, нельзя менять и стирать постель в понедельник. Почему так нельзя делать – рассказывает 24 Канал.

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Когда нельзя менять белье

Согласно народным приметам, постель стоит менять и стирать в особый день. Тогда в свой дом можно привлечь здоровье и успех. Однако, если это сделать в "запретный" день, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Так, категорически нельзя менять постель в понедельник. Также считается, что не следует заниматься постелью в пятницу, воскресенье и в большие церковные праздники, чтобы не навлечь на себя беды.

Считается, что стирка постельного белья в воскресенье может принести болезни, плохое самочувствие и страшные сны. Что касается понедельника, то в народе верят – этот день имеет негативную энергетику.

В понедельник не стоит заниматься уборкой, стиркой или заменой постельного белья, ведь вся неделя потом будет тяжелой. Хозяева будут чувствовать себя уставшими, а все буквально будет падать из рук. Кроме того, могут возникнуть проблемы на работе.



Когда не стоит стирать постель / Фото Unsplash

Замена белья и стирка в понедельник может также навлечь проблемы в личной жизни. Согласно приметам, могут возникать ссоры и недоразумения с партнером.

Более того, существуют суеверия, что после стирки белья в понедельник, могут возникнуть и проблемы с финансами.

Когда менять постель, чтобы иметь достаток и успех

Предки считали, что существуют благоприятные дни для стирки. Если заменить постель в эти дни, то хозяева получат здоровье, благополучие и удачу.

Так, стирка постельного белья в четверг принесет много удачи, а в субботу – достаток и крепкое здоровье. Кроме того, обязательно надо стирать белье в Пасхальный четверг. Это принесет положительные и счастливые события на целый год.

Наши предки также верили, что стол имеет сильную энергетику и запрещали класть на него ключи, чтобы избежать негативных последствий. Ранее стало известно, что произойдет, если класть ключи на стол.