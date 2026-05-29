Не ламинат и не паркет: какое покрытие пола произвело настоящую революцию в ремонте

Еще несколько лет назад большинство людей во время ремонта автоматически выбирали ламинат, паркет или плитку. Именно твердые полы долгое время считались символом "современного" и дорогого интерьера. Но в 2026 году тренды в ремонте начали стремительно меняться.

Как пишет Better Homes & Gardens, дизайнеры и эксперты по интерьеру все чаще говорят не только о внешнем виде квартиры, но и о реальном комфорте жизни.

Смотрите также Обои уже "вчерашний день": какие покрытия для стен стоит выбирать в 2026 году

Во время, когда на первый план выходят тишина и тепло, все больше людей отказываются от холодного ламината и "громких" твердых поверхностей в пользу нового тренда – ковровой плитки.

Почему твердые полы начали терять популярность?

Ламинат и паркет до сих пор выглядят стильно, однако в реальной жизни имеют немало недостатков, о которых раньше мало кто задумывался. Самая большая проблема – шум. Твердые поверхности:

усиливают звук шагов;

создают эхо;

делают более громкими падения предметов;

усиливают шум от детей или домашних животных.

Особенно заметно это в многоквартирных домах, где любой звук быстро распространяется между этажами. Эксперты по интерьерной акустике объясняют, что значительная часть бытового шума возникает именно из-за отражения звуков от жестких поверхностей. Кроме того, ламинат и паркет часто остаются холодными, особенно зимой.



Ковровая плитка стала новым трендом / Фото Tarkett

Почему ковровая плитка стала новым трендом?

Современная ковровая плитка кардинально отличается от старых ковров, которые многие помнят из прошлых десятилетий. Речь идет о модульном текстильном покрытии в виде отдельных квадратов с прочной основой. Чаще всего используют модули формата 50 на 50 сантиметров.

Главное преимущество такого покрытия – акустический комфорт. Ковровая плитка:

поглощает ударный шум;

уменьшает эхосигналы;

делает квартиру более тихой;

создает ощущение "мягкого" пространства.

Именно поэтому ее все чаще используют в спальнях, детских комнатах, домашних кабинетах и квартирах open-space.

Действительно ли такой пол собирает пыль?

Один из самых распространенных мифов – что текстильные покрытия якобы негигиеничны и сложны в уходе. Однако современные материалы имеют антистатическое покрытие, защиту от пыли и устойчивость к пятнам. Большинство современных вариантов легко очищаются обычным пылесосом и подходят даже для помещений с высокой проходимостью.

Еще одно преимущество нового тренда – простой монтаж. Многие современные системы не требуют клея и имеют замковые крепления.

Дизайнеры объясняют: в 2026 году ремонт перестает быть только "картинкой для соцсетей". Люди все больше ценят тишину, тепло, мягкость и уют. Именно поэтому акцент смещается с блестящих поверхностей и "глянцевых" интерьеров в сторону более живых, тихих и комфортных пространств.