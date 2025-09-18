Кухня одна из самых важных комнат в доме, которую нужно держать в чистоте и гигиеническом состоянии. Особенно это касается мойки. Эксперт по уборке отмечает, что после каждого использования ее обязательно нужно высушивать.

Эксперт по уборке Линси Кромби объяснила, почему сушка мойки является важным этапом, передает 24 Канал со ссылкой на Women and home и The Spruce.

Почему нужно высушивать кухонную мойку?

После мытья мойки всегда вытирайте ее насухо. Почему? Потому что застойная вода способствует развитию бактерий и плесени. А сухая мойка – это свежесть и гигиена,

– говорит Линси.

Перед тем как вытирать мойку, Линси тщательно дезинфицирует ее с помощью антибактериального универсального спрея и ополаскивает кипятком из чайника. Универсальные спреи – это отличное средство на кухне: они быстро очищают все – от рабочих поверхностей до кухонных шкафов.

Для высушивания Линси использует чистую микрофибровую тряпку – она хорошо впитывает влагу и удаляет даже самые стойкие микробы.

Как нужно убирать кухонную мойку: смотрите видео

Как эффективно очистить кухонную мойку?

Другой эксперт по уборке Лиза Маккуин поделилась, как эффективно очистить кухонную мойку. Для этого понадобятся пищевая сода и уксус.

Эти вещества эффективны сами по себе, но вместе образуют мощную комбинацию. Когда сода вступает в реакцию с уксусом, выделяется углекислый газ – он помогает отчистить засохшие остатки.

Вот как это сделать:

Промойте раковину горячей водой, чтобы размягчить остатки пищи.

Закройте слив, посыпьте поверхность пищевой содой и потрите влажной губкой круговыми движениями.

Смешайте белый уксус и воду в равных частях, опрыскайте мойку.

Тщательно промойте мойку водой.

Напоследок нанесите деликатную пасту для чистки на чистую влажную тряпку и отполируйте поверхность.

После этого протрите мойку насухо микрофибровой салфеткой.

Как отмыть кухню от жира правильно

Чтобы эффективно убрать жир на кухне, нужны специальные средства, которые растворяют, а не размазывают его. Но важно выбрать правильные, чтобы не повредить поверхность.

Что искать в средствах против жира: