Новый летний тренд: почему люди начали замораживать кухонные полотенца

В жаркие летние дни все больше людей ищут простые способы охладиться без кондиционера. Один из необычных лайфхаков, набирающий популярность в соцсетях, – охлаждение кухонного полотенца в морозильной камере.

Эксперт по домашнему хозяйству Линси Кромби, известная как "The Queen of Clean", утверждает, что этот простой метод помогает быстро облегчить самочувствие в жару. Об этом сообщает Mirror.

Зачем класть кухонное полотенце в морозилку?

По словам эксперта, достаточно слегка намочить чистое кухонное полотенце, хорошо его отжать и положить в морозильную камеру на несколько минут. После охлаждения полотенце можно положить на шею, затылок или плечи.

Именно в этих частях тела проходят большие кровеносные сосуды, поэтому прохлада помогает быстрее избавиться от ощущения перегрева. Такой способ пригодится после длительной прогулки, работы в огороде, тренировки или уборки дома.

Важно! При этом полотенце не стоит оставлять в морозилке надолго, чтобы оно не превратилось в твердый кусок льда.

Зачем люди кладут кухонные полотенца в морозилку / Фото Unsplash

Какие еще предметы можно охлаждать?

Эксперт также советует заранее положить в морозильную камеру несколько предметов, которые могут сделать жару более комфортной. Среди них:

грелка , наполненная холодной водой – после охлаждения ее можно использовать как холодный компресс или положить к ногам во время сна;

, наполненная холодной водой – после охлаждения ее можно использовать как холодный компресс или положить к ногам во время сна; салфетка из микрофибры – прохладная ткань сделает уборку менее утомительной в жаркие дни;

– прохладная ткань сделает уборку менее утомительной в жаркие дни; ролик для массажа лица, гуаша или многоразовая маска для глаз – охлажденные аксессуары помогают освежить кожу, уменьшить утреннюю отечность и подарить ощущение свежести.

Специалисты напоминают, что при высоких температурах важно не только использовать охлаждающие лайфхаки, но и соблюдать базовые правила безопасности. Стоит пить достаточно воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня и носить легкую одежду из натуральных тканей.