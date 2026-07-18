Експертка з домашнього господарства Лінсі Кромбі, відома як The Queen of Clean, стверджує, що цей простий метод допомагає швидко полегшити самопочуття під час спеки. Про це повідомляє Mirror.

Навіщо класти кухонний рушник у морозилку?

За словами експертки, достатньо злегка намочити чистий кухонний рушник, добре його віджати й покласти в морозильну камеру на кілька хвилин. Після охолодження рушник можна покласти на шию, потилицю або плечі.

Саме ці ділянки тіла містять великі кровоносні судини, тому прохолода допомагає швидше знизити відчуття перегріву. Такий спосіб стане у пригоді після тривалої прогулянки, роботи на городі, тренування чи прибирання вдома.

Важливо! Водночас рушник не варто залишати в морозилці надовго, щоб він не перетворився на твердий шматок льоду.

Навіщо люди кладуть кухонні рушники в морозилку / Фото Unsplash

Які ще речі можна охолоджувати?

Експертка також радить заздалегідь покласти до морозильної камери кілька предметів, які можуть зробити спеку комфортнішою. Серед них:

грілка , наповнена холодною водою – після охолодження її можна використовувати як холодний компрес або покласти біля ніг під час сну;

, наповнена холодною водою – після охолодження її можна використовувати як холодний компрес або покласти біля ніг під час сну; серветка з мікрофібри – прохолодна тканина зробить прибирання менш виснажливим у спекотні дні;

– прохолодна тканина зробить прибирання менш виснажливим у спекотні дні; ролик для масажу обличчя, гуаша або багаторазова маска для очей – охолоджені аксесуари допомагають освіжити шкіру, зменшити ранкову набряклість і подарувати відчуття свіжості.

Фахівці нагадують, що під час високих температур важливо не лише використовувати охолоджувальні лайфхаки, а й дотримуватися базових правил безпеки. Варто пити достатньо води, уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найспекотніші години дня та носити легкий одяг із натуральних тканин.