Этот дизайн захватил лидерство: какой кухонный фартук выбрать в 2026 году

В 2026 году главным трендом на кухне стал сплошной фартук. Он постепенно вытесняет привычную плитку –"кабанчик" и мозаику.

По данным исследования Houzz, сплошной фартук выбирают уже в 28% обновленных кухонь. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Почему плиточный фартук сейчас в моде?

Плиточный фартук – это сплошная панель из камня, кварца или фарфора, которую устанавливают на стену за столешницей. Чаще всего ее делают из того же материала, что и столешницу, чтобы создать единый, целостный вид. Главная особенность – отсутствие швов, как у плитки.

Главные преимущества плитного фартука:

Меньше хлопот . Нет межплиточных швов – следовательно, ничего не нужно отмывать от жира и грязи.

. Нет межплиточных швов – следовательно, ничего не нужно отмывать от жира и грязи. Аккуратный и дорогой вид . Сплошная поверхность создает чистый, современный эффект. Визуально кухня имеет более стильный и целостный вид.

. Сплошная поверхность создает чистый, современный эффект. Визуально кухня имеет более стильный и целостный вид. Подходит к разным стилям. Такой фартук может: стать главным акцентом (если выбрать камень с выразительными прожилками), или быть нейтральным фоном (если выбрать спокойный светлый оттенок).

Если нужен "вау-эффект" – выбирайте мрамор с яркими прожилками. Тогда шкафы лучше сделать нейтральными. Если хотите спокойную кухню – подойдет светлый кварц или камень с минимальным рисунком.

Дизайнеры советуют: материал фартука должен совпадать со столешницей. Тогда кухня будет иметь гармоничный вид.

Также эксперты рекомендуют выбирать светлые оттенки. Темные массивные плиты могут быстрее выйти из моды. Светлые кремовые или теплые оттенки – более универсальны и долговечны.

Итак, сплошной фартук современный, легко моется и подходит как для минималистичных, так и для классических кухонь. Именно поэтому в 2026 году это – выбор номер один.

Сплошной плиточный фартук – это сочетание красоты и практичности / Фото Jay Wilde

Что делать, если старый фартук удешевляет кухню?

Дизайнеры говорят: фартук – это как украшение для кухни. Он может быть акцентом или фоном, но всегда влияет на вид пространства. Если фартук устаревший, кухня может иметь стильный вид. Полная замена – дорогое решение, а в арендованном жилье обычно вообще невозможна. Но есть простые способы улучшить ситуацию без ремонта. Как обновить фартук без замены, рассказывает House Beautuiful.

Уменьшить визуальный акцент

Покрасьте стены или шкафы в цвет, который сочетается с фартуком – так пространство будет более целостным. Используйте самоклеящуюся плитку (под мрамор или зеллиж). Добавьте простой декор: деревянные доски, керамику – это отвлечет внимание от плитки.

Закрыть штукатуркой или микроцементом

Можно покрыть плитку декоративной штукатуркой или микроцементом. Это создает современный, монолитный вид.

Закрыть деревом или панелями

Деревянные панели или окрашенные планки добавляют тепла и имеют уютный вид. Можно покрасить их в любой цвет.

Добавить зеркальные панели

Антикварные или состаренные зеркала добавляют глубины и света. Это особенно хорошо работает в маленьких кухнях.

Создать эффект "сплошного камня"

Смягчите цвет швов или покрасьте соседние стены в похожий оттенок – так фартук будет иметь более гармоничный вид.

Замаскировать декором

Разместите перед фартуком картины в рамках, книги, доски для нарезки, вазы, небольшие лампы. Так фартук станет фоном, а не центром внимания.

