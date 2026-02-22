За даними дослідження Houzz, суцільний фартух обирають уже у 28% оновлених кухонь. Про це пише Better Homes and gardens.

Чому плитний фартух зараз у моді?

Плитний фартух – це суцільна панель із каменю, кварцу або порцеляни, яку встановлюють на стіну за стільницею. Найчастіше її роблять із того самого матеріалу, що й стільницю, щоб створити єдиний, цілісний вигляд. Головна особливість – відсутність швів, як у плитки.

Головні переваги плитного фартуху:

Менше клопоту . Немає міжплиткових швів – отже, нічого не потрібно відмивати від жиру та бруду.

. Немає міжплиткових швів – отже, нічого не потрібно відмивати від жиру та бруду. Акуратний і дорогий вигляд . Суцільна поверхня створює чистий, сучасний ефект. Візуально кухня має більш стильний і цілісний вигляд.

. Суцільна поверхня створює чистий, сучасний ефект. Візуально кухня має більш стильний і цілісний вигляд. Підходить до різних стилів. Такий фартух може: стати головним акцентом (якщо обрати камінь із виразними прожилками), або бути нейтральним фоном (якщо вибрати спокійний світлий відтінок).

Якщо потрібен "вау-ефект" – обирайте мармур із яскравими прожилками. Тоді шафи краще зробити нейтральними. Якщо хочете спокійну кухню – підійде світлий кварц або камінь із мінімальним малюнком.

Дизайнери радять: матеріал фартуха має збігатися зі стільницею. Тоді кухня матиме гармонійний вигляд.

Також експерти рекомендують обирати світлі відтінки. Темні масивні плити можуть швидше вийти з моди. Світлі кремові або теплі відтінки – більш універсальні та довговічні.

Отже, суцільний фартух сучасний, легко миється й підходить як для мінімалістичних, так і для класичних кухонь. Саме тому у 2026 році це – вибір номер один.

Суцільний плитковий фартух – це поєднання краси й практичності / Фото Jay Wilde

Що робити, якщо старий фартух здешевлює кухню?

Дизайнери кажуть: фартух – це як прикраса для кухні. Він може бути акцентом або тлом, але завжди впливає на вигляд простору. Якщо фартух застарілий, кухня може мати стильний вигляд. Повна заміна – дороге рішення, а в орендованому житлі зазвичай взагалі неможлива. Але є прості способи покращити ситуацію без ремонту. Як оновити фартух без заміни, розповідає House Beautuiful.

Зменшити візуальний акцент

Пофарбуйте стіни або шафи в колір, який поєднується з фартухом – так простір буде ціліснішим. Використайте самоклейку плитку (під мармур або зелліж). Додайте простий декор: дерев'яні дошки, кераміку – це відверне увагу від плитки.

Закрити штукатуркою або мікроцементом

Можна покрити плитку декоративною штукатуркою чи мікроцементом. Це створює сучасний, монолітний вигляд.

Закрити деревом або панелями

Дерев'яні панелі або пофарбовані планки додають тепла та мають затишний вигляд. Можна пофарбувати їх у будь-який колір.

Додати дзеркальні панелі

Антикварні або зістарені дзеркала додають глибини та світла. Це особливо добре працює у маленьких кухнях.

Створити ефект "суцільного каменю"

Пом'якшіть колір швів або пофарбуйте сусідні стіни в схожий відтінок – так фартух матиме більш гармонійний вигляд.

Замаскувати декором

Розмістіть перед фартухом картини у рамках, книги, дошки для нарізання, вази, невеликі лампи. Так фартух стане тлом, а не центром уваги.

