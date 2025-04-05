Жизнь в частном доме VS квартире: как отличаются домашние дела

Каждый из нас выбирает жилье, отталкиваясь от собственных предпочтений. Кто-то любит городской шум и жизнь многоэтажек, а другие – ищут спокойствия в частных домах.

Жизнь в квартире и доме значительно отличается, особенно это чувствуется в домашних делах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @budjet_remont.

Смотрите также Соцсети одержимы таким решением: женщина показала, какой нестандартный дизайн кухни выбрала

Жизнь в частном доме VS квартире

Блогерша в сети опубликовала шуточное видео, на котором показала разницу жизни в квартире и частном доме. Так, сначала пользовательница показала привычные домашние дела для жителей многоэтажек. Уборка, стирка, приготовление пищи – и все дела сделаны.

В частном доме всегда найдется работа. То стоит обрезать растения, то удобрения на огороде добавить, то решить другие бытовые вопросы.

Как отличается жизнь в квартире и доме: смотрите видео

В сети пользователи шутят, что сначала выполняют уличные работы, а после – такие же, как и в квартире.

К слову, ранее мы рассказывали, как избавиться от моли в доме. Так, не обязательно использовать бытовую химию, можно воспользоваться и народными методами.