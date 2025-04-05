Життя у квартирі та будинку значно відрізняється, особливо це відчувається у домашніх справах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @budjet_remont.

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Життя у приватному будинку VS квартирі

Блогерка у мережі опублікувала жартівливе відео, на якому показала різницю життя у квартирі та приватному будинку. Так, спочатку користувачка показала звичні домашні справи для мешканців багатоповерхівок. Прибирання, прання, приготування їжі – і всі справи зроблені.

У приватному будинку завжди знайдеться робота. То варто обрізати рослини, то добрива на городі додати, то вирішити інші побутові питання.

Як відрізняється життя у квартирі та будинку: дивіться відео

У мережі користувачі жартують, що спочатку виконують вуличні роботи, а після – такі ж, як і у квартирі.

До слова, раніше ми розповідали, як позбутися молі у домі. Так, не обов'язково використовувати побутову хімію, можна скористатися й народними методами.