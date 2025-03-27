Як позбутися молі у власному дома – повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Регулярне прибирання у домі

Зазвичай моль з'являється навесні. Однак хвилюватися варто не про дорослих особин, а про личинки молі, які гризуть одяг, килими та псують продукти.

Так, варто регулярно прибирати у домі. Навіть якщо вам здається, що деяких ритуалів достатньо, переконайтеся, що до наступного прибирання не з'являються плями пилу, які обожнює міль.

Також не забувайте щосезону провітрювати килими та штори, щоб захиститися від молі та ймовірному відкладанню яєць шкідників.

Правильне зберігання продуктів

Міль може ховатися у шафах, де зберігаються продукти. Там темно, сухо і є, чим поживитися. Це ідеальні умови для життя і розмноження молі. Банки для зберігання круп та мішки з борошном приваблюють шкідників, тому варто підтримувати такі місця у чистоті та не змішувати старі продукти з новими.

Природні засоби

Як і інших шкідників, моль можна відлякувати природними засобами. Розмарин, лаванда та лавровий лист природним шляхом відлякують міль, а їхні ефірні олії можна наносити на забруднені ділянки для додаткового захисту

Ретельне прання білизни

Важливо не лише прати білизну, а й повністю висушувати її. Оскільки міль приваблює волога, то варто ретельно все сушити. Крім того, штори варто носити хоча б пару раз на рік у хімчистку.

Інколи речі можна прати на високих температурах, якщо немає протипоказань від виробника. Гаряча вода дозволить позбутися яєць та личинок молі у тканинах.

Герметизація

Герметизація будь-яких можливих точок входу для шкідників є дуже поширеним рішенням для боротьби з ними. Перевірте, чи немає у домі щілин, через які могли б потрапити шкідники. , воно навіть може допомогти позбутися павуків у вашому домі.

Відлякувачі та пастки

З метою профілактики можна встановити спеціальні відлякувачі та пастки для шкідників. Це допоможе зловити дорослих самців молі та знищити популяцію шкідників.

Чому з'являється моль та скільки часу треба, щоб позбутися її

Як і з будь-якими іншими шкідниками, поява молі у домі пояснюється двома причинами: джерело їжі, пошук укриття. Швидше за все, вона з'явиться там, де багато темних та брудних місць, є залишки їжі та сприятливі умови для життя і розмноження.

До прикладу, міль платтяну приваблюють натуральні волокна, такі як вовна чи шовк.

Загалом, щоб позбутися молі, може знадобитися від кількох тижнів до кількох місяців. Все залежить від того, наскільки багато шкідників та чи регулярні способи боротьби з ними.