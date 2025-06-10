Представляют опасность: 4 тренда в уборке, которые профессионалы советуют игнорировать

Ежедневно в социальных сетях появляются новые способы сделать дом чище: лайфхаки по расхламлению, необычные методы использования обычных средств, фокусы с миксами для чистки.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые из них действительно могут быть полезными – но далеко не все. Многие популярные тренды оказываются не только неэффективными, но и опасными. Каких практик стоит избегать, по мнению экспертов по уборке, рассказываем далее.

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Смешивание нескольких чистящих средств

Смешивание средств с разной химической основой – один из самых опасных трендов. Такая практика может вызвать вредные химические реакции и представлять риск для здоровья людей и животных. Например, сочетание отбеливателя с аммиаком образует токсичный газ.

Специалисты советуют пользоваться правилом "одно средство – один подход". Если продукт используется согласно инструкции, он должен работать самостоятельно. Не экспериментируйте с сочетаниями ради эстетического видео.

Мытье полов ледяной водой

Этот вирусный тренд выглядит эффектно, но на практике не работает. Холодная вода не расщепляет жир и грязь, не убивает бактерии и испаряется медленнее, оставляя после себя следы.

Особенно это опасно для деревянных покрытий – перепад температуры может деформировать материал. Для эффективной уборки лучше использовать теплую воду с соответствующим моющим раствором.

Некоторые лайфхаки для чистоты несут опасность / Фото Freepik

Смешивание уксуса и соды

Комбинация уксуса и пищевой соды – классика домашней уборки. Но при смешивании этих двух веществ они нейтрализуют друг друга. Возникает реакция с шипением, которая выглядит эффектно, но очищающий эффект почти исчезает.

Лучше использовать эти ингредиенты поочередно. Например, нанесите соду как мягкий абразив, а затем добавьте уксус для растворения остатков. Но не смешивайте их в герметичной посуде – это может привести к повышению давления.

Погружение тостера в воду

Это – один из самых опасных трендов. Ни один электроприбор нельзя мыть в воде, даже если он сильно загрязнен. Влага может вызвать короткое замыкание, поражение током или пожар. Кроме того, вода вызывает коррозию и выводит прибор из строя.

Перед чисткой тостера отсоедините его от электросети, выньте лоток для крошек и используйте сухую щетку для уборки.

К слову, некоторые советы, которые когда-то считались действенными, банально устаревают. Так, один лайфхак для мытья окон лучше оставить в прошлом.