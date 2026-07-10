Почему мастера всегда оставляют небольшой зазор у ламината: причина, о которой знают не все

При укладке ламината опытные мастера всегда оставляют небольшой зазор между покрытием и стенами. На первый взгляд может показаться, что это ошибка или халатность, однако на самом деле такой зазор является обязательным условием правильной укладки пола.

Как поясняют эксперты Wood and Beyond, дело в том, что ламинат относится к так называемым "плавающим" покрытиям. Он не приклеивается к основанию, а отдельные панели соединяются между собой с помощью специальных замков. Из-за этого материал реагирует на изменения температуры и влажности в помещении.

В теплое время года или при повышенной влажности ламинат может немного расширяться, а зимой, когда воздух становится более сухим, – сжиматься. Если не оставить компенсационный зазор у стен, у покрытия не будет места для естественного движения. В результате ламинат может начать приподниматься "домиком", деформироваться или даже повредить замковые соединения.



Почему мастера всегда оставляют небольшой зазор у ламината / Фото Unsplash

Как этого избежать?

Устранение таких дефектов часто требует частичного демонтажа пола. Специалисты рекомендуют оставлять компенсационный зазор шириной примерно 8–12 миллиметров по всему периметру комнаты. После завершения укладки этот зазор закрывают плинтусом, поэтому он остается незаметным и не влияет на внешний вид пола.

Особенно важно соблюдать это правило в больших помещениях, а также в комнатах с повышенной влажностью или системой теплого пола. В таких условиях сезонные изменения размеров ламината могут быть более заметными.

Эксперты также советуют не прижимать покрытие тяжелыми стационарными конструкциями, например встроенными шкафами или кухонной мебелью. Это может ограничить естественное расширение ламината и привести к его деформации. Таким образом, небольшой зазор вдоль стен – это не недостаток укладки, а необходимый технологический элемент, который помогает сохранить ровную поверхность пола и продлить срок службы ламината.