Як поясюють експерти Wood and Beyond, річ у тім, що ламінат належить до так званих "плаваючих" покриттів. Він не приклеюється до основи, а окремі панелі з'єднуються між собою спеціальними замками. Через це матеріал реагує на зміни температури та вологості в приміщенні.

У теплу пору року або при підвищеній вологості ламінат може трохи розширюватися, а взимку, коли повітря стає сухішим, – стискатися. Якщо не залишити компенсаційний зазор біля стін, покриття не матиме місця для природного руху. У результаті ламінат може почати підніматися "будиночком", деформуватися або навіть пошкодити замкові з'єднання.



Чому майстри завжди залишають невеликий зазор біля ламінату / Фото Unsplash

Як цього уникнути?

Усунення таких дефектів часто потребує часткового демонтажу підлоги. Фахівці рекомендують залишати компенсаційний зазор шириною приблизно 8 – 12 міліметрів по всьому периметру кімнати. Після завершення монтажу цей проміжок закривають плінтусом, тому він залишається непомітним і не впливає на зовнішній вигляд підлоги.

Особливо важливо дотримуватися цього правила у великих приміщеннях, а також у кімнатах із підвищеною вологістю або системою теплої підлоги. У таких умовах сезонні зміни розмірів ламінату можуть бути більш відчутними.

Експерти також радять не притискати покриття важкими стаціонарними конструкціями, наприклад вбудованими шафами чи кухонними меблями. Це може обмежити природне розширення ламінату та призвести до його деформації. Таким чином, невеликий зазор уздовж стін – це не недолік монтажу, а необхідний технологічний елемент, який допомагає зберегти рівну поверхню підлоги та продовжити термін служби ламінату.