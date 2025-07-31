Ламинированные столешницы на кухнях очень популярны, ведь имеют много преимуществ: доступность, долговечность, непористую поверхность. Однако, чтобы они служили как можно дольше, следует правильно их чистить, чтобы не испортить поверхность.

Как правильно чистить ламинированные столешницы, чтобы не повредить их, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как чистить ламинированные столешницы?

Ламинированные столешницы – бюджетный и долговечный вариант для кухни. Однако, как и с любым другим предметом, их следует правильно чистить, чтобы избежать механических повреждений.

Так, Жаклин Штайн, владелица клининговой компании, рассказала, что ламинированные столешницы кажутся очень прочными, но их легко повредить неправильным уходом. Кроме того, некоторые средства могут испортить поверхность. Поэтому женщина решила поделиться пошаговой инструкцией, как правильно чистить ламинированные столешницы.

Для чистки столешницы понадобятся:

неабразивная губка или тряпка из микрофибры,

средство для мытья посуды,

пищевая сода,

уксус,

чистые и сухие тряпки или бумажные полотенца,

бутылка с распылителем.

Перед тем, как начинать чистку столешниц, следует подготовить поверхность. Так, надо убрать все предметы, вытереть крошки и мусор, которые могут поцарапать столешницу.



Как чистить столешницы / Фото Freepik

Шаг 1. Подготовить раствор для мытья

В теплой воде следует развести небольшое количество средства для мытья посуды. С помощью тряпки и мыльного раствора следует протереть столешницу. Затем тряпку следует тщательно промыть и снова протереть столешницу.

Шаг 2. Борьба со стойкими пятнами

Если на столешнице есть пятна, то с ними можно легко бороться двумя способами. Так, следует сделать пасту из пищевой соды и воды, нанести это на пятно, оставить на 5 минут, а после – смыть водой. Для стойких пятен следует использовать уксус, разведенным водой.

Шаг 3. Полировка

Когда борьба с пятнами закончена, следует тщательно вытереть столешницу от средств для мытья. Затем в стакане воды развести 1 столовую ложку уксуса. Этот раствор надо налить в бутылку с распылителем, нанести на столешницу и оставить на 10 секунд. Сухой тряпкой или бумажными полотенцами следует тщательно протереть поверхность. Это нужно для того, чтобы вернуть столешницам блеск.



Как вернуть блеск столешницам / Фото Freepik

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