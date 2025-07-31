Як правильно чистити ламіновані стільниці, щоб не пошкодити їх, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як чистити ламіновані стільниці?

Ламіновані стільниці – бюджетний та довговічний варіант для кухні. Однак, як і з будь-яким іншим предметом, їх слід правильно чистити, аби уникати механічних пошкоджень.

Так, Жаклін Штайн, власниця клінінгової компанії, розповіла, що ламіновані стільниці здаються дуже міцними, але їх легко пошкодити неправильним доглядом. Крім того, деякі засоби можуть зіпсувати поверхню. Тому жінка вирішила поділитися покроковою інструкцією, як правильно чистити ламіновані стільниці.

Для чищення стільниці знадобляться:

неабразивна губка або ганчірка з мікрофібри,

засіб для миття посуду,

харчова сода,

оцет,

чисті та сухі ганчірки або паперові рушники,

пляшка з розпилювачем.

Перед тим, як починати чищення стільниць, слід підготувати поверхню. Так, треба прибрати усі предмети, витерти крихти та сміття, які можуть подряпати стільницю.



Як чистити стільниці / Фото Freepik

Крок 1. Підготувати розчин для миття

У теплій воді слід розвести невелику кількість засобу для миття посуду. За допомогою ганчірки та мильного розчину слід протерти стільницю. Потім ганчірку слід ретельно промити та знову протерти стільницю.

Крок 2. Боротьба зі стійкими плямами

Якщо на стільниці є плями, то з ними можна легко боротися двома способами. Так, слід зробити пасту з харчової соди та води, нанести це на пляму, залишити на 5 хвилин, а після – змити водою. Для стійких плям слід використовувати оцет, розведеною водою.

Крок 3. Полірування

Коли боротьба з плямами закінчена, слід ретельно витерти стільницю від засобів для миття. Потім у склянці води розвести 1 столову ложку оцту. Цей розчин треба налити у пляшку з розпилювачем, нанести на стільницю та залишити на 10 секунд. Сухою ганчіркою чи паперовими рушниками слід ретельно протерти поверхню. Це потрібно для того, аби повернути стільницям блиск.



Як повернути блиск стільницям / Фото Freepik

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