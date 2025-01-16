Эффектная лампа в стиле модерн всего из 2 вещей: как сделать своими руками
Сделать стильный декор своими руками не так сложно, как может показаться. К примеру, лампу в стиле модерн можно сделать с помощью всего двух вещей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на блогера Kendra Nicole.
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Как сделать современную лампу за 5 минут
Чтобы сделать стильную лампу, понадобится:
- 2 длинные и 2 короткие деревянные рейки,
- краска,
- гирлянда-роса.
Так, из реек следует собрать основу будущей лампы, соединив все дощечки в прямоугольных. Их можно соединить клеем или воспользоваться шуруповертом. С плоской дощечки можно сделать ножку лампы.
После этого конструкцию следует покрасить в черный цвет (или любой другой, который будет сочетаться с интерьером). Когда краска высохнет, то можно приступать к последнему этапу – наматывать гирлянду на основу.
В результате, приложив немного усилий и потратив минимум материалов, можно получить стильную лампу в стиле модерн.
Как сделать лампу своими руками: смотрите видео
К слову, такой хендмейд как никогда вовремя, ведь многие уже разобрал рождественские елки, а некоторые только задумываются. Такая лампа – отличный способ подарить новую жизнь гирлянде.