Эффектная лампа в стиле модерн всего из 2 вещей: как сделать своими руками

Сделать стильный декор своими руками не так сложно, как может показаться. К примеру, лампу в стиле модерн можно сделать с помощью всего двух вещей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на блогера Kendra Nicole.

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Как сделать современную лампу за 5 минут

Чтобы сделать стильную лампу, понадобится:

2 длинные и 2 короткие деревянные рейки,

краска,

гирлянда-роса.

Так, из реек следует собрать основу будущей лампы, соединив все дощечки в прямоугольных. Их можно соединить клеем или воспользоваться шуруповертом. С плоской дощечки можно сделать ножку лампы.

После этого конструкцию следует покрасить в черный цвет (или любой другой, который будет сочетаться с интерьером). Когда краска высохнет, то можно приступать к последнему этапу – наматывать гирлянду на основу.

В результате, приложив немного усилий и потратив минимум материалов, можно получить стильную лампу в стиле модерн.

Как сделать лампу своими руками: смотрите видео

К слову, такой хендмейд как никогда вовремя, ведь многие уже разобрал рождественские елки, а некоторые только задумываются. Такая лампа – отличный способ подарить новую жизнь гирлянде.