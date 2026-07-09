Забудьте о туях: какое растение станет эффектной живой изгородью в саду

Туя уже много лет остается одним из самых популярных вариантов для создания живой изгороди. Однако все больше владельцев частных домов ищут альтернативы, которые выглядят не менее эффектно, но помогают сделать участок более оригинальным.

Как пишет Interia Kobieta, одним из таких растений является лавровишня, которая быстро набирает популярность среди садоводов. Это – вечнозеленый кустарник, который при благоприятных условиях может вырастать до шести метров в высоту.

Что известно об этом растении?

Растение имеет крупные глянцевые темно-зеленые листья, благодаря которым оно выглядит декоративно в течение всего года. Из-за сходства листьев его нередко путают с лавром. Весной куст покрывается ароматными белыми цветами, собранными в длинные соцветия. Они не только украшают сад, но и привлекают пчел и других насекомых-опылителей. После окончания цветения появляются темные ягоды, однако употреблять их в пищу нельзя – они ядовиты.

Как правильно посадить лавровишню?

Для пышной живой изгороди растение рекомендуют высаживать весной или в начале осени. Лучше всего лавровишня растет на солнечных участках, хотя хорошо переносит и легкую полутень. Кустарник предпочитает плодородную, хорошо дренированную и умеренно влажную почву. При посадке важно оставлять достаточное расстояние между кустами, ведь со временем они значительно разрастаются.

Лавровишня не относится к прихотливым растениям, однако для сохранения густой кроны требует минимального ухода. В жаркие периоды куст следует регулярно поливать, но не допускать застоя воды, чтобы избежать загнивания корневой системы. Молодые растения нуждаются в большем количестве влаги, чем взрослые.

Для активного роста весной рекомендуется вносить комплексные удобрения, а слой мульчи поможет дольше сохранять влагу в почве и сдерживать рост сорняков.



Лавровишня станет эффектной живой изгородью в саду / Фото Unsplash

Когда обрезать?

Чтобы живая изгородь оставалась густой и аккуратной, лавровишню следует обрезать ранней весной до начала активного роста или осенью после завершения сезона. Во время обрезки удаляют сухие, поврежденные и старые ветки, а также формируют крону в соответствии с желаемой формой.

Именно регулярная стрижка помогает получить плотную зеленую "ширму", которая станет украшением сада. Если обеспечить лавровишне соответствующие условия и минимальный уход, она будет сохранять декоративный вид в течение всего года и станет прекрасной альтернативой традиционным туям.