Хитрость наших бабушек: как один лавровый лист решит сразу 2 проблемы
- Лавровый лист может нейтрализовать неприятные запахи в холодильнике и отпугивать насекомых.
- Для лучшего эффекта лавровый лист можно разломать, чтобы он выделял больше эфирных масел.
Иногда самые простые средства из кухни оказываются эффективнее дорогих химических средств. Обычный лавровый лист, который мы привыкли добавлять в борщ или маринады, может стать настоящим спасением для вашего дома.
Секретом, который использовали еще наши бабушки, поделилось издание UmamiDays, передает 24 Канал.
Как использовали лавровый лист на кухне?
Опытные хозяйки советуют: если в холодильнике появился неприятный аромат, не спешите покупать ароматизаторы или химические поглотители запахов. Просто положите один сухой лавровый лист на полочку – он прекрасно впитывает посторонние запахи и оставляет легкий свежий аромат специй.
Эффект становится заметным уже через несколько часов, а через сутки холодильник пахнет нейтрально и свежо. Для лучшего результата листок можно заменять раз в неделю.
Лавровый лист / Фото Africa Images
Еще один секрет
Еще один проверенный лайфхак – лавровый лист под холодильником или за ним. Как пишет Good Housekeeping (UK), его резкий пряный аромат не нравится мелким насекомым: муравьям, жукам и даже тараканам. Именно поэтому наши бабушки использовали лавровый лист как натуральный репеллент, безопасный для детей и животных.
Чтобы усилить эффект, лист можно немного поломать – тогда он будет выделять больше эфирных масел. Итак, лавровый лист – это не только приправа, но и универсальное средство для дома: дезодорирует, отпугивает насекомых и не оставляет следов. И главное – все это стоит копейки.
Причины странных запахов дома
Странные запахи в доме могут свидетельствовать о серьезных проблемах, таких как утечка газа, неисправность электропроводки или канализационной системы, плесень, наличие грызунов или испорченные продукты.
Устранение источников запахов может потребовать проверки электропроводки, вентиляционных систем, проведения уборки, проветривания помещений или обращения к специалистам.