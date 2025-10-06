Іноді найпростіші засоби з кухні виявляються ефективнішими за дорогі хімічні засоби. Звичайний лавровий лист, який ми звикли додавати до борщу чи маринадів, може стати справжнім порятунком для вашого дому.

Секретом, який використовували ще наші бабусі, поділилося видання UmamiDays, передає 24 Канал.

Як використовували лавровий лист на кухні?

Досвідчені господині радять: якщо у холодильнику з'явився неприємний аромат, не поспішайте купувати ароматизатори чи хімічні поглиначі запахів. Просто покладіть один сухий лавровий лист на поличку – він чудово вбирає сторонні запахи та залишає легкий свіжий аромат спецій.

Ефект стає помітним уже через кілька годин, а через добу холодильник пахне нейтрально та свіжо. Для кращого результату листок можна замінювати раз на тиждень.



Лавровий лист / Фото Africa Images

Ще один секрет

Ще один перевірений лайфхак – лавровий лист під холодильником або за ним. Як пише Good Housekeeping (UK), його різкий пряний аромат не подобається дрібним комахам: мурахам, жукам і навіть тарганам. Саме тому наші бабусі використовували лавровий лист як натуральний репелент, безпечний для дітей і тварин.

Щоб підсилити ефект, лист можна трохи поламати – тоді він виділятиме більше ефірних олій. Отже, лавровий лист – це не лише приправа, а й універсальний засіб для дому: дезодорує, відлякує комах і не залишає слідів. І головне – все це коштує копійки.

