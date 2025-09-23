Укр Рус
Дом Уютный дом Чайник – да, сковородка – нет: какие вещи дома лучше всего чистить лимоном, а какие не стоит
23 сентября, 09:25
4

Чайник – да, сковородка – нет: какие вещи дома лучше всего чистить лимоном, а какие не стоит

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Эксперты рекомендуют чистить лимонами такие вещи дома, как чайник, разделочные доски, микроволновую печь, зеркала, стекло, аэрофритюрку, холодильники и морозильники.
  • Не рекомендуется использовать лимонный сок на натуральном камне, необработанных швах плитки, металлах, чугунных сковородках, деликатных тканях, украшениях и электронике.

Чтобы качественно убрать дом, не обязательно использовать химические средства. Обычные лимоны станут вашими лучшими помощниками. Оказывается, они могут не только добавить кислинки в любимый напиток, но и помочь поддерживать чистоту и свежесть в доме.

Лимоны – одно из лучших натуральных средств для уборки. Эксперты рассказали, где именно дома их лучше всего применять, передает 24 Канал со ссылкой на Woman and Home и Marta Stewart.

Смотрите также 3 гениальных способа, как убрать за кухонной техникой, не передвигая ее

Чайник

Если вы не покупаете новый чайник ежегодно, вероятнее, он уже имеет накипь. Но лимон легко может с этим справиться.

Что сделать:

  • Разрежьте лимон на четыре части и положите в чайник;
  • Долейте воды так, чтобы она покрывала дно на несколько сантиметров;
  • Вскипятите воду, затем выключите чайник и дайте настояться 30 минут;
  • Вылейте воду, тщательно промойте чайник, вскипятите чистую воду и вылейте ее, чтобы избавиться от вкуса лимона.

Разделочные доски

Лимон не только удаляет запахи, но и убирает пятна.

Как чистить:

  • Посыпьте доску грубой солью;
  • Возьмите половинку лимона и используйте как щетку – сжимая, чтобы сок смешивался с солью;
  • Хорошо потрите доску, особенно в местах, где трещины и пятна;
  • Оставьте на 5 минут, затем смойте теплой водой и дайте высохнуть.

Микроволновая печь

Этот трюк давно используют эксперты – он действительно работает. Пар и эфирные масла лимона растворяют жир и запахи.

Как сделать:

  • Разрежьте лимон пополам и выдавите сок в миску с 1 стаканом воды;
  • Положите туда же половинки лимона;
  • Поставьте миску в микроволновую и нагревайте 3 минуты (до закипания);
  • Осторожно достаньте миску и протрите внутреннюю поверхность чистой тряпкой;

Зеркала и стекло

Лимон – это естественный способ получить чистые поверхности без разводов.

Как действовать:

  • Смешайте 4 столовые ложки лимонного сока с 1 стаканом воды в бутылке с распылителем;
  • Распылите на стекло или зеркало;
  • Протрите чистой тряпкой;

Аэрофритюрка

Хотя они и просты в использовании, чистить их иногда трудно. Лимон поможет удалить жир и сохранить приятный запах.

Как сделать:

  • Выньте лоток из фритюрницы, поместите в теплую мыльную воду;
  • Добавьте несколько половинок лимона;
  • Промойте как обычно, но не используйте металлическую щетку или абразивы;

Холодильники и морозильники

Иногда запахи в холодильнике сложно вывести. Но лимон здесь – идеальное решение.

Что делать:

  • Выньте всю еду, полки и ящики полки и ящики;
  • Вымойте их теплой мыльной водой;
  • Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока с 500 миллилитрами воды;
  • Протрите стенки, полки и уплотнители дверцы;
  • Вытрите все насухо;

Итак, лимоны – это недорогое, натуральное и эффективное средство для чистки, которое найдется почти в каждом доме.

Есть вещи, которые не следует чистить лимоном. Например, нельзя наносить лимонный сок на поверхности из натурального камня – мрамор, известняк, травертин – ведь кислота оставляет тусклые и постоянные следы. То же касается необработанных швов между плиткой, покрытых лаком металлов (например, латуни), а также чугунных сковородок– лимон уничтожает их защитный слой и вызывает ржавчину.

Также стоит избегать лимона при чистке:

  • деликатных тканей,
  • украшений,
  • электроники.

Обратите внимание! Никогда не смешивайте лимонный сок с отбеливателем (хлоркой) – такая смесь образует опасные токсичные пары.

Почему нужно высушивать мойку после каждого использования?

Эксперт по уборке советует после каждого использования высушивать мойку. Поскольку застойная вода способствует развитию бактерий и плесени.

Эффективно очистить мойку можно с помощью смеси пищевой соды и уксуса. Когда сода вступает в реакцию с уксусом, выделяется углекислый газ – он помогает отчистить засохшие остатки.