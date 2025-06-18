Почему в старых квартирах делали маленькие кухни

В старых квартирах часто можно увидеть маленькие кухни. Эти комнаты могут быть настолько крошечными, что там буквально нет места, чтобы развернуться.

Такие маленькие кухни делали по нескольким причинам. Об этом сообщает 24 Канал.

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Маленькие кухни в квартирах

В советские времена, после Второй мировой войны, началось масштабное строительство. Главной задачей тогдашней власти было обеспечить жильем как можно больше людей. Массово начали возводить "хрущевки", "сталинки", "брежневки". Строительство било все рекорды, ведь новые многоэтажки возводили с большой скоростью.

Особое внимание приковано к кухням, ведь они были очень маленькими. Поэтому в сети можно найти немало теорий с объяснениями, почему комнаты делали крошечными. К примеру, некоторые видят в маленьких кухнях идеи Советского союза. Мол, в советские времена не приветствовали жизнь с излишествами, были сторонниками минимализма, а потребности людей ограничивались, поэтому и кухни делали маленькими.

Однако очевидной причиной является ограниченное количество доступных стройматериалов и ресурсов. Советская власть строила жилье быстро и максимально экономила, поэтому, чтобы разместить в одном доме как можно больше людей, комнаты делали небольшими, а кухни – совсем крошечными.

Интересно. В некоторых домах, которые строили в советское время, вообще могло не быть кухонь. Например, дом "Ролит", который возводили для украинских художников, не имел кухни. Они появились только благодаря усилиям самих писателей.

Небольшие кухни делали и потому, что советская власть создавала общественные столовые. Поэтому, кухни должны были быть чисто формальностью, чтобы человек мог там только перекусить, выпить чаю или позавтракать.

В сети также существует теория, что дома типа хрущевок были "временными". Власть планировала, что со временем такие многоквартирные дома заменит на новые, с просторными комнатами и большими кухнями, но этого так и не произошло.