7 способов оформить маленькую спальню, в которой кровать занимает большую часть комнаты

Часто планировка квартир или домов не позволяет обустроить большую просторную спальню и приходится ставить кровать в маленькой комнате. Впрочем, даже ограниченное пространство можно превратить в уютную и комфортную спальню.

Как правильно обустроить спальню, если большинство пространства занимает кровать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как обустроить маленькую спальню?

Навесные тумбы

По словам дизайнера интерьеров Андреа Голдман, когда в спальне мало места, лучшим решением будет попытка встроить туда как можно больше скрытых механизмов. Так, дизайнер рекомендует ставить навесные тумбы, которые можно встроить даже над изголовьем. Главное правило – добавить освещение на тумбы, чтобы комната была просторной.

Одна тумба в спальне

Обычно в спальне ставят две прикроватные тумбы, но в ограниченном пространстве можно нарушить это правило. Дизайнер студии McCoy Эми Маккой утверждает, что одна тумба может вполне справиться с практическими задачами.



Как спланировать маленькую спальню / Фото Unsplash

Много освещения

Маленькие комнаты могут казаться тесными, если они имеют плохое освещение. Именно поэтому в небольших спальнях крайне важно использовать многослойное освещение. Кроме основных светильников следует установить и настенные бра. Многослойное освещение будет добавлять тепла, а также будет делать пространство более гибким.

Выразительное изголовье кровати

Выразительное изголовье кровати может стать дизайнерским акцентом, который действительно нужен маленькой комнате, чтобы она имела шикарный и стильный. Учитывая, что кровать является центральным элементом комнаты, дизайнеры советуют выбирать выразительные и интересные изголовья кровати.



Освещение – важный элемент спальни / Фото Unsplash

Встроенные ящики в кровать

Поскольку спальня маленькая, то следует сразу позаботиться о местах для хранения различных вещей. Идеальным решением станет кровать со встроенными в каркас ящиками, в которых можно хранить одежду и постельное белье.

Римские шторы

Шторы являются важным элементом дизайна, который нельзя игнорировать. В маленьких спальнях лучше устанавливать римские шторы, которые не только функциональные, но и добавляют акцента комнате.

Римские шторы над оконной рамой поднимут линию обзора, сделав пространство визуально больше. Кроме того, это освободит пространство на стене,

– отметила дизайнер Линдси Кроули.



Римские шторы / Фото Instagram/mira_textile_studio

К слову, в сети поделились идеей, как можно сделать римские шторы своими руками. Интересно, что сделать их можно из старых жалюзи.

Правильно подобранное постельное белье

В маленьких спальнях дизайнеры советуют избегать многослойности на кровати. Так, лучше выбрать постельное белье сдержанных цветов, а покрывало – без ярких принтов. Кроме того, лучше ограничить количество декоративных подушек, или же вообще обойтись без них.