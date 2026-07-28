Дешевле, чем мы ожидали: какое популярное решение в ремонте оказалось не столь дорогостоящим

Мебель на заказ часто считается одним из самых дорогих этапов ремонта. Именно поэтому многие владельцы квартир сразу отказываются от этой идеи, выбирая готовые решения из магазинов. Однако на практике разница в стоимости не всегда так велика, как кажется.

24 Канал пообщался с львовянкой Наталией, которая вместе с мужем сделала свой первый ремонт в новостройке. Она призналась, что больше всего ее удивила именно стоимость мебели, изготовленной на заказ.

Почему все не столь однозначно?

По словам Натальи, ремонт обошелся примерно в ту сумму, которую они и планировали. Никаких категорий, которые оказались значительно дешевле ожиданий, не было. В то же время приятной неожиданностью стала мебель на заказ.

Дешевле, чем мы ожидали, не было ничего. То есть, все стоило примерно так, как мы и думали. Однако неожиданностью стала мебель на заказ. Мы выбирали все материалы и понимали, сколько они стоят. И в конечном итоге сумма за эту мебель не получилась такой критической или неподъемной,

– рассказала Наталья.

По ее словам, после детальных просчетов стало понятно, что мебель, изготовленная индивидуально, стоит не столь дороже, как она представляла до начала ремонта.



Как выглядит кухня Натальи на заказ / Фото накдане 24 Канала

Чем мебель на заказ отличается от готовой?

Специалисты отмечают, что окончательная цена мебели зависит от:

материалов,

фурнитуры,

сложности конструкции

Именно поэтому утверждение, что мебель на заказ всегда значительно дороже, не всегда соответствует действительности. Готовая мебель часто кажется дешевле на первый взгляд, однако не всегда идеально подходит по размерам. Поэтому могут оставаться неудобные ниши, неиспользованные углы или пустое пространство, которое сложно сделать функциональным. Мебель же на заказ позволяет максимально использовать каждый сантиметр площади.

Это особенно актуально для:

небольших квартир,

кухонь,

прихожих или гардеробных, где важно каждое место для хранения.

Когда мебель на заказ действительно выгодна?

Эксперты советуют сравнивать не только первоначальную цену, но и конечный результат. Если необходимо обустроить нестандартное помещение или получить больше места для хранения, индивидуальное изготовление часто оказывается более рациональным решением.

Кроме того, заказчик может самостоятельно выбрать материалы, фасады, фурнитуру и внутреннее наполнение, адаптировав мебель под свой бюджет. К примеру, можно сэкономить на декоре или дорогих фасадах, но не экономить на качественной фурнитуре, от которой зависит срок службы мебели.