24 Канал поспілкувався з львів'янкою Наталією, яка разом із чоловіком зробила свій перший ремонт у новобудові. Вона зізналася, що найбільше її здивувала саме вартість меблів, виготовлених на замовлення.

Чому все не так однозначно?

За словами Наталії, загалом ремонт обійшовся приблизно в ту суму, яку вони й планували. Жодних категорій, які виявилися значно дешевшими за очікування, не було. Водночас приємною несподіванкою стали меблі на замовлення.

Дешевше, ніж ми очікували, не було нічого. Тобто все коштувало приблизно так, як ми і думали. Однак несподіванкою стали меблі на замовлення. Ми обирали всі матеріали і розуміли, скільки вони коштують. І в кінцевому результаті сума за ці меблі не вийшла аж такою критичною чи непідйомною,

– розповіла Наталія.

За її словами, після детальних прорахунків стало зрозуміло, що меблі, виготовлені індивідуально, коштують не настільки дорожче, як вони уявляли до початку ремонту.



Як виглядає кухня Наталії на замовлення / Фото накдане 24 Каналу

Чим меблі на замовлення відрізняються від готових?

Фахівці зазначають, що остаточна ціна меблів залежить від:

матеріалів,

фурнітури,

складності конструкції.

Саме тому твердження, що меблі на замовлення завжди значно дорожчі, не завжди відповідає дійсності. Готові меблі часто здаються дешевшими на перший погляд, однак не завжди ідеально підходять за розмірами. Через це можуть залишатися незручні ніші, невикористані кути або порожній простір, який складно зробити функціональним. Натомість меблі на замовлення дозволяють максимально використати кожен сантиметр площі.

Це особливо актуально для:

невеликих квартир,

кухонь,

передпокоїв або гардеробних, де важливе кожне місце для зберігання.

Коли меблі на замовлення справді вигідні?

Експерти радять порівнювати не лише початкову ціну, а й кінцевий результат. Якщо потрібно облаштувати нестандартне приміщення або отримати більше місця для зберігання, індивідуальне виготовлення часто виявляється більш раціональним рішенням.

Крім того, замовник може самостійно обрати матеріали, фасади, фурнітуру та внутрішнє наповнення, адаптувавши меблі під власний бюджет. Наприклад, можна заощадити на декорі чи дорогих фасадах, але не економити на якісній фурнітурі, від якої залежить термін служби меблів.