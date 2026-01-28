Диваны без каркаса захватывают гостиные – почему они стали трендом 2026 года
- "Бескостные" диваны, сделаны из плотной пены и мягкой обивки, быстро набирают популярность благодаря своей модульности и стилю.
- Эти диваны идеально подходят для арендаторов, студентов и молодых семей, однако не слишком выносливы для ежедневного интенсивного использования.
В интерьере гостиных появился новый тренд. Это "бескостные" диваны. Они быстро набирают популярность среди арендаторов и поклонников современного стиля.
"Бескостный" диван – это диван без жесткого каркаса: он полностью сделан из плотной пены и мягкой обивки. Из-за этого диван низкий, мягкий и уютный, пишет The Better Homes and gardens.
Смотрите также Виктория Бекхэм объединила интерьер дома неожиданным цветом – дизайнеры в восторге
Почему "бескостный" диван покоряет дизайнеров?
Многие модели имеют модульные слои, которые можно переставлять: превратить в кровать, создать "ямку для отдыха" или добавить лежак. Некоторые модели имеют внешнюю опору для стиля и поддержки, а форма может быть как квадратной, так и округлой
Хоть этот тренд кажется современным, бескостные диваны имеют интересные корни. В 1966 году итальянская компания Cassina & Businelli изобрела способ массового производства модульных диванов из литой пены. Это дало дизайнерам свободу создавать новые формы без традиционного каркаса, и появились легендарные модели, такие как Soriana, Camaleonda и Togo.
Бескостные диваны безкостные диваны сочетают стиль и комфорт. Они имеют современный вид, удобные, а еще доступны по цене. Гибкость дивана позволяет расположить его даже в узких помещениях.
Бескостные диваны – идеальный выбор для арендаторов, студентов, молодых семей или тех, кто обустраивает жилье с ограниченным бюджетом. Диван можно выбрать в любом цвете или конфигурации. Он подходит для игр, просмотра фильмов, домашнего офиса или детской комнаты.
Как пишет Livingetc, бескостные диваны не слишком выносливы. Они не подходят для основного места в семейной комнате с большой нагрузкой. Пенные элементы трудно ремонтировать, в отличие от традиционных диванов, но для временного использования или частых переездов это удобное и доступное решение.
Диваны без каркаса – это мягкая, компактная и стильная мебель, которая легко вписывается даже в маленькие квартиры / Фото Wayfair
Как безопасно почистить диван?
Мытье дивана рискованнее, чем чистка ковров, потому что обивка дорогая и легко повреждается. Но вызывать профессионалов каждый раз необязательно.
- Пропылесосьте диван, подушки и пространство под ними, чтобы убрать пыль и грязь.
- Проверьте этикетку: если ткань натуральная или нуждается только в химчистке – дальше чистить самостоятельно не стоит.
- Опрыскайте диван нейтральным средством через пульверизатор (можно частями).
- Легко почистите щеткой, не трите, оставьте на 10 минут.
- Удалите средство пароочистителем или промокните белым полотенцем.
- Дайте высохнуть: можно дополнительно прогнать пароочистителем без пара или обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.