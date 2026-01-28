Диваны без каркаса захватывают гостиные – почему они стали трендом 2026 года

В интерьере гостиных появился новый тренд. Это "бескостные" диваны. Они быстро набирают популярность среди арендаторов и поклонников современного стиля.

"Бескостный" диван – это диван без жесткого каркаса: он полностью сделан из плотной пены и мягкой обивки. Из-за этого диван низкий, мягкий и уютный, пишет The Better Homes and gardens.

Почему "бескостный" диван покоряет дизайнеров?

Многие модели имеют модульные слои, которые можно переставлять: превратить в кровать, создать "ямку для отдыха" или добавить лежак. Некоторые модели имеют внешнюю опору для стиля и поддержки, а форма может быть как квадратной, так и округлой

Хоть этот тренд кажется современным, бескостные диваны имеют интересные корни. В 1966 году итальянская компания Cassina & Businelli изобрела способ массового производства модульных диванов из литой пены. Это дало дизайнерам свободу создавать новые формы без традиционного каркаса, и появились легендарные модели, такие как Soriana, Camaleonda и Togo.

Бескостные диваны безкостные диваны сочетают стиль и комфорт. Они имеют современный вид, удобные, а еще доступны по цене. Гибкость дивана позволяет расположить его даже в узких помещениях.

Бескостные диваны – идеальный выбор для арендаторов, студентов, молодых семей или тех, кто обустраивает жилье с ограниченным бюджетом. Диван можно выбрать в любом цвете или конфигурации. Он подходит для игр, просмотра фильмов, домашнего офиса или детской комнаты.

Как пишет Livingetc, бескостные диваны не слишком выносливы. Они не подходят для основного места в семейной комнате с большой нагрузкой. Пенные элементы трудно ремонтировать, в отличие от традиционных диванов, но для временного использования или частых переездов это удобное и доступное решение.

Диваны без каркаса – это мягкая, компактная и стильная мебель, которая легко вписывается даже в маленькие квартиры / Фото Wayfair

Как безопасно почистить диван?

Мытье дивана рискованнее, чем чистка ковров, потому что обивка дорогая и легко повреждается. Но вызывать профессионалов каждый раз необязательно.