"Безкістковий" диван – це диван без жорсткого каркасу: він повністю зроблений із щільної піни та м'якої оббивки. Через це диван низький, м’який і затишний, пише The Better Homes and gardens.

Чому "безкістковий" диван підкорює дизайнерів?

Багато моделей мають модульні шари, які можна переставляти: перетворити на ліжко, створити "ямку для відпочинку" або додати лежак. Деякі моделі мають зовнішню опору для стилю й підтримки, а форма може бути як квадратною, так і округлою

Хоч цей тренд здається сучасним, безкісткові дивани мають цікаве коріння. У 1966 році італійська компанія Cassina & Businelli винайшла спосіб масового виробництва модульних диванів із литої піни. Це дало дизайнерам свободу створювати нові форми без традиційного каркасу, і з'явилися легендарні моделі, як-от Soriana, Camaleonda та Togo.

Безкісткові дивани поєднують стиль і комфорт. Вони мають сучасний вигляд, зручні, а ще доступні за ціною. Гнучкість дивану дозволяє розташувати його навіть у вузьких приміщеннях.

Безкісткові дивани – ідеальний вибір для орендарів, студентів, молодих сімей або тих, хто облаштовує житло з обмеженим бюджетом. Диван можна обрати в будь-якому кольорі чи конфігурації. Він підходить для ігор, перегляду фільмів, домашнього офісу або дитячої кімнати.

Як пише Livingetc, безкісткові дивани не надто витривалі. Вони не підходять для основного місця у сімейній кімнаті з великим навантаженням. Пінні елементи важко ремонтувати, на відміну від традиційних диванів, але для тимчасового використання або частих переїздів це зручне та доступне рішення.

Дивани без каркасу – це м'які, компактні та стильні меблі, які легко вписуються навіть у маленькі квартири / Фото Wayfair

Як безпечно почистити диван?

Миття дивана ризикованіше, ніж чистка килимів, бо оббивка дорога і легко пошкоджується. Але викликати професіоналів щоразу необов'язково.