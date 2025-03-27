Как избавиться от моли в доме

Моль приносит немало дискомфорта, если появляется в доме. Она может портить одежду, продукты и доставлять хлопоты в быту.

Как избавиться от моли в собственном доме – сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Регулярная уборка в доме

Обычно моль появляется весной. Однако волноваться стоит не о взрослых особях, а о личинках моли, которые грызут одежду, ковры и портят продукты.

Так, стоит регулярно убирать в доме. Даже если вам кажется, что некоторых ритуалов достаточно, убедитесь, что до следующей уборки не появляются пятна пыли, которые обожает моль.

Также не забывайте каждый сезон проветривать ковры и шторы, чтобы защититься от моли и вероятного откладывания яиц вредителей.

Правильное хранение продуктов

Моль может прятаться в шкафах, где хранятся продукты. Там темно, сухо и есть, чем поживиться. Это идеальные условия для жизни и размножения моли. Банки для хранения круп и мешки с мукой привлекают вредителей, поэтому стоит поддерживать такие места в чистоте и не смешивать старые продукты с новыми.

Природные средства

Как и других вредителей, моль можно отпугивать природными средствами. Розмарин, лаванда и лавровый лист естественным путем отпугивают моль, а их эфирные масла можно наносить на загрязненные участки для дополнительной защиты

Тщательная стирка белья

Важно не только стирать белье, но и полностью высушивать его. Поскольку моль привлекает влага, то стоит тщательно все сушить. Кроме того, шторы стоит носить хотя бы пару раз в год в химчистку.

Иногда вещи можно стирать на высоких температурах, если нет противопоказаний от производителя. Горячая вода позволит избавиться от яиц и личинок моли в тканях.

Герметизация

Герметизация любых возможных точек входа для вредителей является очень распространенным решением для борьбы с ними. Проверьте, нет ли в доме щелей, через которые могли бы попасть вредители. , оно даже может помочь избавиться от пауков в вашем доме.

Отпугиватели и ловушки

В целях профилактики можно установить специальные отпугиватели и ловушки для вредителей. Это поможет поймать взрослых самцов моли и уничтожить популяцию вредителей.

Почему появляется моль и сколько времени надо, чтобы избавиться от нее

Как и с любыми другими вредителями, появление моли в доме объясняется двумя причинами: источник пищи, поиск укрытия. Скорее всего, она появится там, где много темных и грязных мест, есть остатки пищи и благоприятные условия для жизни и размножения.

К примеру, моль платяную привлекают натуральные волокна, такие как шерсть или шелк.

В общем, чтобы избавиться от моли, может понадобиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от того, насколько много вредителей и регулярные ли способы борьбы с ними.