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7 июля, 19:58
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Испортить ремонт можно за один день: стоит ли красить натяжной потолок

Алена Гогунская

Натяжные потолки уже давно стали одним из самых популярных решений для отделки дома. Они выглядят аккуратно, не требуют сложного ухода и служат долгие годы. Однако со временем у владельцев возникает вопрос: можно ли изменить их цвет без полной замены?

Специалисты Easy Ceiling из Великобритании объясняют, что ответ зависит от материала, из которого изготовлен потолок.

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Можно ли красить натяжной потолок?

Не все натяжные потолки одинаково подходят для покраски.

  • Тканевые натяжные потолки можно перекрашивать. Для этого обычно используют водоэмульсионные или акриловые краски, которые не повреждают материал. При правильной подготовке поверхности такой потолок можно обновлять несколько раз.
  • Потолки из ПВХ-пленки красить не рекомендуется. Краска плохо держится на гладкой поверхности, может трескаться, шелушиться или покрываться пятнами. Кроме того, покрытие может потерять свою эластичность и привлекательный вид.

Что может произойти после покраски?

Если покрасить потолок из ПВХ без учета его особенностей, можно столкнуться с рядом проблем:

  • краска начнет отслаиваться;
  • на поверхности появятся разводы;
  • потолок потеряет блеск или равномерный цвет;
  • покрытие может деформироваться.

В таком случае часто приходится полностью менять натяжной потолок, а это значительно дороже, чем сразу выбрать правильное решение.


Можно ли красить натяжной потолок / Фото Pinterest

Как обновить цвет без риска?

Если натяжной потолок утратил привлекательный вид или больше не вписывается в новый интерьер, лучше всего сначала определить его тип. Если это тканевое полотно, можно обратиться к специалистам или самостоятельно покрасить его подходящей краской, следуя рекомендациям производителя.

Если же потолок изготовлен из ПВХ-пленки, дизайнеры советуют не экспериментировать. В большинстве случаев выгоднее заменить полотно на новое, чем пытаться изменить его цвет краской.

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