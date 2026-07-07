Специалисты Easy Ceiling из Великобритании объясняют, что ответ зависит от материала, из которого изготовлен потолок.

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Можно ли красить натяжной потолок?

Не все натяжные потолки одинаково подходят для покраски.

Тканевые натяжные потолки можно перекрашивать. Для этого обычно используют водоэмульсионные или акриловые краски, которые не повреждают материал. При правильной подготовке поверхности такой потолок можно обновлять несколько раз.

перекрашивать. Для этого обычно используют водоэмульсионные или акриловые краски, которые не повреждают материал. При правильной подготовке поверхности такой потолок можно обновлять несколько раз. Потолки из ПВХ-пленки красить не рекомендуется. Краска плохо держится на гладкой поверхности, может трескаться, шелушиться или покрываться пятнами. Кроме того, покрытие может потерять свою эластичность и привлекательный вид.

Что может произойти после покраски?

Если покрасить потолок из ПВХ без учета его особенностей, можно столкнуться с рядом проблем:

краска начнет отслаиваться;

на поверхности появятся разводы;

потолок потеряет блеск или равномерный цвет;

покрытие может деформироваться.

В таком случае часто приходится полностью менять натяжной потолок, а это значительно дороже, чем сразу выбрать правильное решение.



Можно ли красить натяжной потолок / Фото Pinterest

Как обновить цвет без риска?

Если натяжной потолок утратил привлекательный вид или больше не вписывается в новый интерьер, лучше всего сначала определить его тип. Если это тканевое полотно, можно обратиться к специалистам или самостоятельно покрасить его подходящей краской, следуя рекомендациям производителя.

Если же потолок изготовлен из ПВХ-пленки, дизайнеры советуют не экспериментировать. В большинстве случаев выгоднее заменить полотно на новое, чем пытаться изменить его цвет краской.