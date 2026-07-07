Специалисты Easy Ceiling из Великобритании объясняют, что ответ зависит от материала, из которого изготовлен потолок.
Смотрите также "Самая большая ошибка при ремонте": строитель объяснил, почему нельзя экономить
Можно ли красить натяжной потолок?
Не все натяжные потолки одинаково подходят для покраски.
- Тканевые натяжные потолки можно перекрашивать. Для этого обычно используют водоэмульсионные или акриловые краски, которые не повреждают материал. При правильной подготовке поверхности такой потолок можно обновлять несколько раз.
- Потолки из ПВХ-пленки красить не рекомендуется. Краска плохо держится на гладкой поверхности, может трескаться, шелушиться или покрываться пятнами. Кроме того, покрытие может потерять свою эластичность и привлекательный вид.
Что может произойти после покраски?
Если покрасить потолок из ПВХ без учета его особенностей, можно столкнуться с рядом проблем:Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- краска начнет отслаиваться;
- на поверхности появятся разводы;
- потолок потеряет блеск или равномерный цвет;
- покрытие может деформироваться.
В таком случае часто приходится полностью менять натяжной потолок, а это значительно дороже, чем сразу выбрать правильное решение.
Можно ли красить натяжной потолок / Фото Pinterest
Как обновить цвет без риска?
Если натяжной потолок утратил привлекательный вид или больше не вписывается в новый интерьер, лучше всего сначала определить его тип. Если это тканевое полотно, можно обратиться к специалистам или самостоятельно покрасить его подходящей краской, следуя рекомендациям производителя.
Если же потолок изготовлен из ПВХ-пленки, дизайнеры советуют не экспериментировать. В большинстве случаев выгоднее заменить полотно на новое, чем пытаться изменить его цвет краской.