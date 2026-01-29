Популярный среди украинцев способ обогреть дом может превратиться в трагедию

Сотни домов в Киеве остаются без отопления уже длительное время. Украинцы ищут любые способы обогреть дом. Один из самых распространенных – включить газовую плиту или духовку.

Впрочем, эксперты предупреждают: это крайне опасно и может иметь трагические последствия, пишет "УманьГаз".

Можно ли газовой плитой обогревать дом?

Специалисты газовых служб и медики отмечают: газовая плита не предназначена для обогрева помещения. Использование ее в качестве "обогревателя" представляет прямую угрозу здоровью и жизни.

Когда в холодное время люди плотно закрывают окна и вентиляцию, в помещении нарушается нормальный воздухообмен. При таких условиях газ может сгорать не полностью, а в воздухе накапливается угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому человек не замечает опасности.

Даже короткое пребывание в такой среде может вызвать отравление. Первые признаки – головная боль, головокружение, тошнота, слабость, учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях возможны потеря сознания и проблемы с дыханием.

Особенно опасно оставлять включенную плиту на ночь, ведь во сне человек не чувствует симптомов. Кроме этого, есть риск пожара или взрыва из-за скопления газа, а также возгорания мебели и вещей, расположенных рядом с плитой.

Эксперты подчеркивают: безопасного способа обогрева дома газовой плитой не существует.

Не используйте газовую плиту для обогрева / Фото Pexels

У Министерстве здравоохранения рекомендуют использовать безопасные способы сохранения тепла:

Одевайтесь теплее . Лучше выбирать многослойную одежду, термобелье, теплые свитера, носки.

. Лучше выбирать многослойную одежду, термобелье, теплые свитера, носки. Пледы и одеяла также помогут удержать тепло.

Ешьте и пейте горячее . Теплые напитки и блюда согревают организм изнутри.

. Теплые напитки и блюда согревают организм изнутри. Если возможны отключения света, стоит заранее налить горячее в термос.

Пользуйтесь грелками . Подойдут классические грелки или бутылки с горячей водой, завернутые в ткань. Важно не наливать кипяток и не прикладывать непосредственно к коже.

. Подойдут классические грелки или бутылки с горячей водой, завернутые в ткань. Важно не наливать кипяток и не прикладывать непосредственно к коже. Двигайтесь . Легкая физическая активность помогает разогреться. В то же время не стоит переутомляться или допускать сильное потоотделение.

. Легкая физическая активность помогает разогреться. В то же время не стоит переутомляться или допускать сильное потоотделение. Используйте солнечное тепло. Днем открывайте шторы, чтобы в комнату попадало солнце, а вечером – наоборот, плотно закрывайте окна. Если есть щели, их лучше временно уплотнить.

