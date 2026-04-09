Многие делают это каждый год: можно ли сажать картофель в Страстную пятницу

Страстная пятница – это самый скорбный день в христианской традиции, когда верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. Именно поэтому в этот день принято отказываться от повседневной суеты и тяжелого физического труда, в частности работы на огороде.

Что говорит церковь?

По церковной позиции, прямого запрета сажать картофель или другие культуры нет, однако верующим рекомендуют посвятить этот день молитве, тишине и духовному сосредоточению, а не хозяйственным делам. Священники также отмечают: если работы являются срочными, их можно выполнить, но они не должны отвлекать от сути праздника.

В то же время в народной традиции существуют значительно более строгие представления. В большинстве регионов Украины считается, что в Страстную пятницу нельзя работать на земле вообще, ведь это может негативно повлиять на будущий урожай. В частности, распространено поверье, что картофель или другие культуры, посаженные в этот день, "не примутся" или дадут слабый урожай. Поэтому день считается неблагоприятным для любых посадок, в отличие от Чистого четверга, который в народе называют лучшим для работы на огороде.

Интересная деталь! Как пишет The Irish Times, в самой Ирландии исторически сложилась противоположная традиция, чем во многих странах Восточной Европы. Там Страстная пятница считалась не запретом для работы на земле, а наоборот – одним из лучших дней для посадки картофеля.



В частности, среди фермеров существовало убеждение, что картофель, посажен именно в этот день, даст особенно обильный и здоровый урожай. Даже если погодные условия или обстоятельства не позволяли полностью завершить посадку, хозяева пытались высадить хотя бы часть поля в Страстную пятницу – "на удачу".

Таким образом, вопрос посадки картофеля в Страстную пятницу лежит на пересечении веры и традиций. С точки зрения церкви – это не строгий запрет, а рекомендация воздержаться от работы ради духовного содержания дня. Зато народные приметы значительно категоричнее и предостерегают от любых работ на земле. Поэтому окончательное решение каждый принимает сам – зависимости от собственных убеждений, обстоятельств и отношения к традициям.



