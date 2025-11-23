Самая частая ошибка владельцев комнатных растений: можно ли ставить растения на подоконник

С наступлением зимы мы часто перемещаем растения с балконов и террас на подоконники. Однако именно там обычно расположен отопительный прибор, который может создавать высокие температуры и сухой воздух.

Безопасно ли ставить комнатные растения на подоконник – расскажет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Чем опасно тепло радиаторов для растений?

Эксперты по уходу за комнатными растениями предупреждают, что радиатор под окном способен "высушить" воздух и почву в горшке. Теплый сухой поток воздуха приводит к потере влаги: корни пытаются задержать воду, а листья могут желтеть или подсыхать.

По словам источника, хрупкие и тонколистные растения особенно чувствительны – высокая температура может привести к обожженным краям листьев или даже их гибели. Кроме того, постоянный поток тепла возле батарей может создавать микроклимат с очень низкой влажностью, что еще больше усиливает стресс для растений.



Вредно ли ставить вазоны на подоконник поверх батарей / Фото Africa Images

Какие растения лучше держать подальше от батарей?

Как пишет издание Ideal Home, не все виды одинаково хорошо переносят тепло от радиаторов. Например, тропические или влагоценные растения – как папоротники, Calathea или орхидеи – могут быстро пострадать от сухого воздуха возле нагревательных приборов.

Зато суккуленты, кактусы или другие "пустынные" растения, привыкшие к засушливым условиям, могут пережить близость радиатора, если температура не будет слишком высокой.

Как правильно поливать растения зимой?

Ранее мы писали, что зимой растения нуждаются в меньшем количестве воды из-за замедления роста и повышенной влажности почвы. Эксперты советуют проверять влажность почвы вручную и избегать накопления воды в поддоне, во избежание гнили корней.