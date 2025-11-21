Неправильный полив зимой может привести к чрезмерному увлажнению корней, что вредно для здоровья растений. О секретах правильного полива расскажет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.
Почему зимой нужно сокращать полив?
Многие растения переходят в так называемую "спящую" фазу из-за уменьшения света и снижения фотосинтеза. Из-за этого они всасывают значительно меньше воды, а почва остается влажной дольше, если поливать на обычном летнем графике.
Эксперты советуют уменьшить частоту полива: в некоторых случаях – до одного раза в 2 – 4 недели, в зависимости от типа растения и условий в помещении.
Полезные советы для зимнего ухода / Фото Africa Images
Как правильно проверить, пришло ли время поливать?
Как отмечает Livingetc, вместо следования жесткому графику, стоит контролировать влажность почвы вручную. Например, можно засунуть палец на 2 – 3 сантиметра глубины:
- если почва сухая, пора поливать;
- если влажная – подождите.
Также полезно избегать накопления воды в поддоне: стоячая жидкость может вызвать гниль корней.
Полезные советы для зимнего ухода?
В холодное время года особенно важно ухаживать за комнатными растениями.
- При поливе используйте воду комнатной температуры – холодная вода может стрессировать корни.
- Группируйте растения вместе или используйте увлажнитель, чтобы поддерживать влажность воздуха и уменьшить потребность в поливе.
- Воздержитесь от подкормки в зимний период – большинство растений растут медленно, и избыток удобрений может навредить.