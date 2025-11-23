Найчастіша помилка власників кімнатних рослин: чи можна ставити рослини на підвіконня

З настанням зими ми часто переміщаємо рослини з балконів та терас на підвіконня. Однак саме там зазвичай розташований опалювальний прилад, який може створювати високі температури й сухе повітря.

Чи безпечно ставити кімнатні рослини на підвіконня – розкаже 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Чим небезпечне тепло радіаторів для рослин?

Експерти з догляду за кімнатними рослинами попереджають, що радіатор під вікном здатен "висушити" повітря й ґрунт у горщику. Теплий сухий потік повітря призводить до втрати вологи: коріння намагається затримати воду, а листя може жовтіти або підсихати.

За словами джерела, крихкі й тонколисті рослини особливо чутливі – висока температура може призвести до обпалених країв листя або навіть їхньої загибелі. Крім того, постійний потік тепла біля батарей може створювати мікроклімат з дуже низькою вологістю, що ще більше підсилює стрес для рослин.



Чи шкідливо ставити вазони на підвіконня поверх батарей / Фото Africa Images

Які рослини краще тримати якомога далі від батарей?

Як пише видання Ideal Home, не всі види однаково добре переносить тепло від радіаторів. Наприклад, тропічні чи вологоцінні рослини – як папороті, Calathea або орхідеї – можуть швидко постраждати від сухого повітря біля нагрівальних приладів.

Натомість сукуленти, кактуси або інші "пустельні" рослини, які звикли до посушливих умов, можуть пережити близькість радіатора, якщо температура не буде надто високою.

Як правильно поливати рослини взимку?

Раніше ми писали, що взимку рослини потребують менше води через сповільнення росту і підвищену вологість ґрунту. Експерти радять перевіряти вологість ґрунту вручну і уникати накопичення води в піддоні, щоб уникнути гнилі коренів.