День синичек: где лучше всего размещать кормушки и что в них насыпать

12 ноября в Украине отмечают День синички. По народным верованиям, именно в этот день птички-зимовщики начинают прилетать ближе к жилищу людей.

С наступлением холодов синицы не мигрируют на юг, а остаются в Украине даже в сильные морозы. Зимой они активно ищут семена, крошки хлеба, шишки и тому подобное. Именно поэтому их часто подкармливают в кормушках, передает 24 Канал со ссылкой на Really Wild Bird Food.

Смотрите также Нос можно не трогать: кинологи назвали точный признак плохого самочувствия собаки

Можно ли ставить кормушку возле дома?

Конечно, нам захочется расположить кормушку так, чтобы мы могли ее видеть, но еще важнее – чтобы птицы могли есть безопасно. Поэтому стоит выбирать место, защищенное от непогоды и недосягаемое для хищников.

Вот несколько полезных советов, которые помогут найти лучшее место для подвешивания кормушки:

Размещайте кормушки там, где вы видите птиц

Возможно, кажется, что ставить кормушку возле окна опасно, потому что птицы могут удариться о стекло. На самом деле еще опаснее ставить ее далеко от окон, потому что птицы могут разгоняться и травмироваться. Поэтому следует размещать кормушку примерно на расстоянии одного метра или 9 метров от окна. А еще лучше – прямо на окне или на подоконнике.

Выберите защищенное место

Чтобы птицы были в безопасности во время кормления, ставьте кормушку рядом с естественным укрытием, например деревьями или кустами. Это поможет спрятать их от хищников и защитит от прямых солнечных лучей и плохой погоды. Впрочем, старайтесь не располагать кормушки прямо возле деревьев – белки и другие местные животные могут украсть птичий корм.

Попробуйте разные высоты

Обычно кормушку подвешивают примерно на 1,5 метр от земли. Так ее удобно наполнять и чистить, а домашние животные не могут легко добраться корма. Если некоторые птицы не прилетают, попробуйте изменить высоту или повесить еще несколько кормушек на разных уровнях. Например, дятлы любят кормиться высоко, поэтому кормушка на 1,8 – 3 метра, вероятно, их заинтересует, а черноголовые дрозды предпочитают корм, размещенном ближе к земле.

Обеспечьте рядом свежую воду

Птицам нужна свежая вода так же, как и корм. Хотя они получают немного воды из пищи, хорошо давать им попить раз или два в день. Поставьте кормушку рядом с птичьей купалкой – птицы смогут напиться и даже немного искупаться. Но не ставьте ее слишком близко, иначе придется часто убирать рассыпанные семена.

Кормушки нельзя размещать на расстоянии 5 – 10 метров от окон / Фото Pexels

Издание Southern Living рассказывает, как сделать окна безопасными для птиц. Птицы не видят окна так, как люди. Часто они просто видят отражение деревьев и неба, когда летят к дому. Есть разнообразные наклейки, узорчатые пленки и ленты, которые можно наклеить на внешнюю сторону окон, чтобы птицы их видели. Еще можно установить сетки на окна. Они должны быть снаружи и закрывать все окно, а не только нижнюю половину. Сетка значительно уменьшит блики, а если птица врежется, она отскочит от сетки.

Что можно насыпать в кормушку?

Подкормка синичек должна быть правильной, иначе можно навредить птицам.

Категорически давать нельзя: соленое, жареное, копченое, а также испорченные продукты.Такие блюда - яд для птиц.

Что подойдет для кормления: несоленое подсолнечное масло: несоленые семечки подсолнечника, измельченные сырые орехи (грецкие, арахис), различные зерна (даже кукурузная крупа), жирные продукты для энергии: сало, арахисовая паста, сливочное масло.

Как правильно давать сало: нанизывать на нитку и подвешивать на ветку, а не класть в кормушку – так мелкие птицы получат шанс полакомиться, а не только крупные сойки.

Что отпугивает птиц от вашей кормушки?

Чтобы привлечь птиц во двор, установите кормушку, но просто насыпать семечки недостаточно. Не совершайте таких ошибок: