Мужчина потратил день на монтаж плитки в душе и только потом осознал ошибку: что пошло не так

Ремонт стал частью повседневной жизни для большого количества владельцев жилья. Исключением не оказался и мужчина из Айдахо, отец семейства, который более двух лет работал над реконструкцией ванной комнаты.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, все началось с заплесневелого пола, который нужно было заменить, а завершилось обустройством полностью новой душевой кабины. Однако в этом процессе кое-что пошло не так. Что произошло, рассказываем далее.

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Как мужчина ошибся при укладке плитки в ванной

Хотя это был его первый серьезный опыт в работе с плиткой, мужчина не испугался объема работ – ему пришлось переделать около 90% пространства.

Помощи почти не было: только советы от отца и поддержка жены, которая позволила воплощать любые идеи по своему усмотрению.

Когда ремонт был завершен, мужчина, испытывая гордость за результат, решил поделиться фото в социальных сетях. Однако именно в тот момент он заметил деталь, которая ускользнула из виду во время работы.

Чтобы узнать, будет ли ошибка заметна посторонним, он обратился к пользователям Reddit с вопросом.

Мужчина ошибся во время укладки плитки / Фото @RigoMortize

Я потратил день на укладку плитки, но заметил ошибку только на фото. Жена говорит оставить как есть. Это заметно?,

– поинтересовался он.

Внимательные пользователи все же увидели проблему – одна из плиток на нижнем бортике душа была повернута на 90 градусов. Впрочем, большинство комментариев были поддерживающими: кто-то назвал это дизайнерским решением, другие заверили, что этого вообще не будет видно за средствами для ухода за телом.

Сам мужчина признался, что сначала размышлял, не снять ли плитку и исправить все, но в конце решил оставить как есть, ведь несмотря на мелкие огрехи, результат ремонта имеет для семьи гораздо более глубокое значение.

К слову, недавно еще одна женщина пыталась сделать быстрое обновление ванной, но ремонт пошел не по плану.