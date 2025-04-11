Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, видео с процессом, которое Кристи Леттерли опубликовала на своем канале @designingparkside, собрало более 1,5 миллиона просмотров. Что пошло не так во время ее реновации, рассказываем далее.

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Как небольшое обновление превратилось в полноценный ремонт ванной

Как говорит Кристи, сначала планировалось лишь немного обновить интерьер: заменить кран и освежить вид комнаты. Но после снятия раковины обнаружились более глубокие проблемы – значительные повреждения древесины из-за воды.

Я планировала просто заменить кран. Но столешница была очень повреждена, и пришлось ее снять. Потом увидела, что шкафы тоже пострадали от влаги, поэтому их также пришлось демонтировать,

– рассказала блогерша.

Ремонт продолжал набирать обороты: оказалась ржавчина на водопроводных трубах, протечки возле унитаза, неисправные клапаны, которые из-за коррозии было сложно снять. В какой-то момент автор призналась, что пожалела о своем решении.

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Я бы хотела просто закрыть эту дверь и сделать вид, что этой ванной комнаты не существует,

– делится Кристи.

Однако, несмотря на трудности, она справилась с подавляющей частью работ самостоятельно, привлекая своего жениха только для сложного демонтажа ржавых труб.

После замены коммуникаций, устранения поврежденного пола и обновления интерьера, ванная комната получила новую жизнь. А общая стоимость ремонта составила менее 500 долларов (около 20 000 гривен) – во многом благодаря тому, что блогерша имела часть материалов в запасе.

К слову, не все владельцы жилья являются такими старательными. Недавно один арендодатель продемонстрировал нестандартное решение проблемы с туалетом, которое, впрочем, трудно назвать лучшим решением.