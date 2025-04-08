Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, сообщение, размещенное пользователем под ником @RazPie уже собрало более 4100 лайков и сотни комментариев. Что произошло в доме и как интересно вышел из ситуации владелец жилья, рассказываем далее.

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Как владелец арендованного жилья сделал необычный ремонт в туалете

На фото, что стало популярным в интернете, изображены двери в ванную комнату, часть которых была вырезана так, чтобы они могли закрываться несмотря на чрезвычайно близкое размещение унитаза. Второе изображение демонстрирует закрытые двери с заметным вырезом, который при открывании точно облегает край унитаза, создавая необычный проем.

Арендодатель сделал это вместо того, чтобы поменять его на круглый туалет,

– поделился автор сообщения.

Арендатор, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что самостоятельно установил унитаз вытянутой формы вместо круглой чаши, что и вызвало проблему.

По его словам, он сразу же предложил исправить ошибку за свой счет, однако арендодатель решил иначе – дал задание мастеру вырезать отверстие в двери.

Как теперь выглядит туалет: смотрите фото

Это даже не стоило бы ничего – арендодатель имел дополнительный круглый унитаз в соседней квартире, которая ему также принадлежит,

– объяснил арендатор.

Публикация вызвала активную реакцию со стороны пользователей Reddit. Многие шутили по поводу радикального решения. Один из пользователей отметил, что "арендодатель просто справился", а другой, что "теперь о приватности в туалете можно забыть".

Комментаторы также обратили внимание на то, что дверь нельзя полностью закрыть, если сиденье унитаза опущено, и вспоминали похожие случаи из жизни.

Другие же отметили характерный неровный вырез и материал дверей, намекая на "индивидуальный подход" владельца жилья.

К слову, во избежание подобных неприятностей, специалисты просят не заниматься сантехническими работами самостоятельно.