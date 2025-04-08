Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, допис, розміщений користувачем під ніком @RazPie вже зібрав понад 4100 вподобань і сотні коментарів. Що сталося у помешканні та як цікаво вийшов з ситуації власник житла, розповідаємо далі.

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Як власник орендованого житла зробив незвичний ремонт у туалеті

На фото, що стало популярним в інтернеті, зображено двері до ванної кімнати, частина яких була вирізана так, щоб вони могли закриватися попри надзвичайно близьке розміщення унітаза. Друге зображення демонструє зачинені двері з помітним вирізом, який при відкриванні точно облягає край унітаза, створюючи незвичний отвір.

Орендодавець зробив це замість того, щоб поміняти його на круглий туалет,

– поділився автор допису.

Орендар, який побажав залишитися анонімним, розповів, що самостійно встановив унітаз витягнутої форми замість круглої чаші, що й спричинило проблему.

За його словами, він одразу ж запропонував виправити помилку власним коштом, однак орендодавець вирішив інакше – надав завдання майстру вирізати отвір у дверях.

Як тепер виглядає туалет: дивіться фото

Це навіть не коштувало б нічого – орендодавець мав додатковий круглий унітаз у сусідній квартирі, яка йому також належить,

– пояснив орендар.

Публікація викликала активну реакцію з боку користувачів Reddit. Багато хто жартував з приводу радикального рішення. Один із користувачів зазначив, що "орендодавець просто впорався", а інший, що "тепер про приватність у туалеті можна забути".

Коментатори також звернули увагу на те, що двері не можна повністю зачинити, якщо сидіння унітаза опущене, і згадували схожі випадки з життя.

Інші ж відзначили характерний нерівний виріз та матеріал дверей, натякаючи на "індивідуальний підхід" власника житла.

До слова, щоб уникнути подібних негараздів, фахівці просять не займатися сантехнічними роботами самостійно.