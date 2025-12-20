Необычное образование росло прямо из пола: мужчина отодвинул диван и был шокирован находкой

Однажды Дэйв Метерс решил сделать генеральную уборку. Он передвинул диван, чтобы помыть под ним пол, и наткнулся на странную находку.

Прямо из деревянного пола росло что-то непонятное. Оно было темно-коричневого цвета, примерно размером с мяч для гольфа и напоминало маленький пенек, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также С вас будут смеяться: как не стоит декорировать новогоднюю елку в 2025 году

Что странного мужчина нашел у себя под полом?

Метерс попытался поднять этот "мяч", но не смог оторвать. Лишь сильным ударом ноги мужчине удалось сбить необычное образование с пола.

Дальнейший осмотр показал, что загадочный объект был трутовиком – разновидностью грибного плодового тела, который обычно растет на деревьях. Впоследствии Метерс выяснил, почему трутовик появился под диваном.

Подозрения мужчины подтвердились: под полом скопилась вода, которая создала благоприятные условия для развития плесени, и она начала активно распространяться.

По словам Дэйва, еще несколько месяцев назад он пришел к такому выводу, когда начали появляться многочисленные признаки токсического воздействия плесени, а состояние его здоровья постепенно ухудшалось. Вместе с усилением физических симптомов в доме появились и паразиты и насекомые, связанные с плесенью, которые питаются ею и живут в ней.

Обнаруженный небольшой гриб, отметил Метерс, был лишь видимой частью значительно более масштабной проблемы, скрывавшейся под полом.

Что было под диваном дома у Метерса / Фото @mayazdad2012

Пользователи Threads активно комментировали сообщение автора. Одни выражали беспокойство, а другие полное недоверие.

"Это гриб, и вам точно стоит проверить дом, потому что если он пророс сквозь пол, то, вероятнее всего, растет везде под ним".

"Это не растет из пола – что-то упало на пол и просто срослось с ним".

"И именно поэтому я не двигаю диван, чтобы убирать под ним".

"У тебя пол вырастил мозг, бро".

Как пишет Timberwise, появление грибов в доме не является случайным – обычно это признак повышенной влажности и более серьезных проблем, в частности сухой гнили. Влага создает идеальные условия для грибка, который быстро распространяется, разрушает древесину и может вредить здоровью. Просто убрать грибы недостаточно: сначала нужно найти и устранить источник влаги, а также провести профессиональное обследование и обработку пораженных участков. Только комплексный подход поможет остановить распространение грибка и защитить дом от дальнейших повреждений.

Как женщина обнаружила тайную кнопку на старинной двери?

Микаэла Роуз с мужем в октябре переехали в почти 150-летний дом в Луисвилле и всегда чувствовали, что он скрывает какую-то тайну.

Впоследствии она действительно открылась – за старинными "карманными" дверями между комнатами. Эти двери было трудно открывать, пока в гости не пришла соседка, которая раньше жила в этом доме. Она подсказала, что в двери спрятана кнопка: при нажатии появляется ручка, которая значительно упрощает пользование дверью. Для супругов это стало приятной неожиданностью.