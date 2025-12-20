Незвичне утворення росло просто з підлоги: чоловік відсунув диван і був шокований знахідкою

Одного разу Дейв Метерс вирішив зробити генеральне прибирання. Він пересунув диван, аби помити під ним підлогу, і натрапив на дивну знахідку.

Просто з дерев'яної підлоги росло щось незрозуміле. Воно було темно-коричневого кольору, приблизно розміром із м'яч для гольфу й нагадувало маленький пеньок, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що дивного чоловік знайшов у себе під підлогою?

Метерс спробував підняти цей "м'яч", але не зміг відірвати. Лише сильним ударом ноги чоловік вдалося збити незвичне утворення з підлоги.

Подальший огляд показав, що загадковий об'єкт був трутовиком – різновидом грибного плодового тіла, який зазвичай росте на деревах. Згодом Метерс з'ясував, чому трутовик з'явився під диваном.

Підозри чоловіка підтвердилися: під підлогою накопичилася вода, яка створила сприятливі умови для розвитку плісняви, і вона почала активно поширюватися.

За словами Дейва, ще кілька місяців тому він дійшов такого висновку, коли почали з'являтися численні ознаки токсичного впливу плісняви, а стан його здоров'я поступово погіршувався. Разом із посиленням фізичних симптомів у помешканні з'явилися й паразити та комахи, пов'язані з пліснявою, які живляться нею та мешкають у ній.

Виявлений невеликий гриб, зазначив Метерс, був лише видимою частиною значно масштабнішої проблеми, що ховалася під підлогою.

Користувачі Threads активно коментували допис автора. Одні висловлювали занепокоєння, а інші повне недовір'я.

"Це гриб, і вам точно варто перевірити будинок, бо якщо він проріс крізь підлогу, то, найімовірніше, росте всюди під нею".

"Це не росте з підлоги – щось впало на підлогу й просто зрослося з нею".

"І саме тому я не рухаю диван, щоб прибирати під ним".

"У тебе підлога виростила мозок, бро".

Як пише Timberwise, поява грибів у домі не є випадковою – зазвичай це ознака підвищеної вологості та серйозніших проблем, зокрема сухої гнилі. Волога створює ідеальні умови для грибка, який швидко поширюється, руйнує деревину та може шкодити здоров'ю. Просто прибрати гриби недостатньо: спершу потрібно знайти й усунути джерело вологи, а також провести професійне обстеження та обробку уражених ділянок. Лише комплексний підхід допоможе зупинити поширення грибка й захистити будинок від подальших пошкоджень.

Як жінка виявила таємну кнопку на старовинних дверях?

Мікаела Роуз із чоловіком у жовтні переїхали до майже 150-річного будинку в Луїсвіллі й завжди відчували, що він приховує якусь таємницю.

Згодом вона справді відкрилася – за старовинними "кишеньковими". дверима між кімнатами. Ці двері було важко відкривати, доки в гості не прийшла сусідка, яка раніше жила в цьому будинку. Вона підказала, що у дверях захована кнопка: при натисканні з'являється ручка, яка значно спрощує користування дверима. Для подружжя це стало приємною несподіванкою.