Женщина уехала в командировку на 5 дней и была шокирована, как ее муж сменил подвал за это время

Когда Эшли Паркер из Канады отправилась на конференцию на пять дней, она не подозревала, что вернется не просто домой, а в свою мечту.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее муж Стивен решил использовать это время, чтобы сделать для нее кое-что совершенно неожиданное: превратить холодный, недостроенный подвал в уютную, стильную творческую студию. Как теперь выглядит пространство, рассказываем далее.

К теме Неожиданный сюрприз: пара купила дом, но не была готова к тому, что оставил им старый владелец

Как мужчина переделал подвал в пространство мечты для своей жены

Ранее это пространство в их доме было местом, где Эшли развивала свой бизнес – вебсайт, посвященный вязанию крючком. Но несмотря на ее невероятные усилия и часы съемки видео и фото, условия работы были далеки от идеальных. Серый бетонный пол, обшарпанные стены, старые ржавые полки и кухонный стол вместо рабочего – все это не способствовало вдохновению.

Стивен, который бесконечно гордится своей женой и ее проектом, чувствовал стыд за то, в каких условиях ей приходится работать. И именно это чувство, вместе с глубокой любовью, подтолкнуло его к изменениям.

Когда Эшли сообщила, что едет в командировку, Стивен понял – это его шанс. Он потратил месяц на планирование, купил все необходимые материалы, организовал логистику, привлек семью к помощи и начал действовать.

За неделю он полностью очистил комнату, положил новый пол, построил стены, развел электричество, установил гипсокартон.

Как подвал выглядел до ремонта: смотрите фото

Я воспринял это как шанс превратить подвал в комнату, которую она могла бы действительно использовать. Чтобы отблагодарить ее за то, как она много делает для работы и для семьи. Я люблю удивлять, и делать то, что она никогда не думала, что произойдет, – это настоящий сюрприз,

– поделился мужчина.

Когда Эшли вернулась домой, ее сначала охватил шок, а потом волна эмоций. Она не могла поверить, что подвал превратился в стильную студию с приятным дизайном и удобной мебелью.

Еще несколько выходных они вместе завершали оформление: выбирали цвета, красили, ставили мебель, и теперь полноценное рабочее пространство готово.

Фото преобразования помещения Стивен выложил на Reddit, где его история собрала более 77 000 лайков. Люди аплодировали не только мастерству, но и невероятному поступку, что стал проявлением искренних чувств.

Кстати, необычное преобразование возможно не только в подвале. Так, недавно одна женщина удивила соцсети тем, какой нестандартный дизайн кухни она выбрала.