Настоящая капсула времени: владелец дома сорвал старый пол и нашел артефакты 1950-х годов

В столетнем доме пользователь Reddit обнаружил неожиданный "кусочек истории" – старые газеты, которыми когда-то выстелили пол под линолеумом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, публикация с этой находкой вызвала восхищение сообщества. Как выглядят газеты, рассказываем далее.

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Пользователь поделился фотографиями нескольких газет, сохранившихся в достаточно хорошем состоянии. Среди них – рекламные объявления, списки фильмов и даже старые комиксы. По предположениям автора и комментаторов, эти выпуски датируются примерно 1951 годом.

Дом, в котором нашли газеты, построен ориентировочно в 1910-х годах. Автор отмечает, что линолеум был уложен без клея – он легко снялся, открыв неожиданный архив под ногами.

Как выглядит находка: смотрите фото

Этот случай вызвал не только ностальгию, но и оживленное обсуждение о том, как когда-то газеты подробно описывали повседневную жизнь в небольших городах. "Мне всегда нравились эти газеты из маленьких городков, которые сообщают о том, кто куда поехал и кто приехал", "Представьте, что вы просто посетили семью – и это становится новостью!", – писали люди.

Многие пользователи посоветовали сохранить эту находку: оформить газеты в рамку или сделать из них элемент декора. По мнению сообщества Reddit, это не просто напольная подложка, а настоящая культурная ценность, которая позволяет заглянуть в жизнь нескольких поколений назад.

К слову, недавно во время ремонта другой джекпот под ковром нашла еще одна хозяйка дома.