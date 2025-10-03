Белый, меловой налет на стенках душевой кабины или в ванной знаком многим. Хотя мыло предназначено для очистки, оно может оставлять неприятную пленку, которая выглядит неопрятно и создает благоприятные условия для развития бактерий, плесени и грибка.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, такой налет образуется, когда минералы жесткой воды взаимодействуют с жирными кислотами в составе мыла. Однако здесь есть хорошая новость – для его удаления не обязательно покупать дорогие средства, ведь справиться помогут простые ингредиенты из вашей кухни. Что для этого необходимо, рассказываем далее.

Как удалить мыльный налет?

Уксус и пищевая сода

Опрыскайте поверхности белым уксусом и оставьте на 20 – 30 минут.

Посыпьте пищевой содой и потрите губкой или щеткой. В труднодоступных местах воспользуйтесь зубной щеткой.

Для стен и дверцы душевой кабины сделайте пасту из соды и воды, нанесите на налет и оставьте на 15 минут.

Смойте теплой водой и вытрите насухо.

Уксус и средство для мытья посуды

Этот метод подходит для деликатных поверхностей – стекла, зеркал, стеклопластика.

Смешайте в пульверизаторе две части уксуса и одну часть средства для мытья посуды.

Нанесите смесь, оставьте на 15 минут и смойте.

Вытрите поверхность мягкой тканью.

Мыльный налет может оставаться на различных поверхностях / Фото Pexels

Пемза или меламиновые губки

Используйте их только на керамике, фарфоре, плитке или металлических поверхностях.

Смочите губку или камень, а также саму поверхность.

Аккуратно потрите, избегая сильного нажатия, чтобы не поцарапать.

Смойте теплой водой и высушите.

Как предотвратить повторное появление налета?

Как пишет The Spruce, частая уборка ванной комнаты – лучший способ предотвратить образование мыльного налета. Однако, кроме этого, есть еще несколько профилактических советов:

После мытья поверхностей нанесите автомобильный воск, чтобы затруднить образование мыльного налета.

Используйте средство для ежедневной чистки душа со шваброй или тряпкой, чтобы предотвратить повторное появление мыльного налета.

Перейдите с твердого мыла на жидкое или гель для тела, чтобы предотвратить образование мыльного налета.

Как избавиться от известкового налета в ванной?

Кроме мыльного налета, поверхности в ванной также часто покрываются остатками извести.

Однако, к счастью, его также можно эффективно удалить с помощью уксуса, лимонной кислоты или сочетания соды с уксусом.

В то же время для предотвращения нового налета рекомендуется вытирать поверхности насухо, проветривать ванную комнату и использовать фильтры для воды.