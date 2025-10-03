Як позбутися мильного нальоту у ванній: прості способи з інгредієнтами, які вже є вдома
- Для видалення мильного нальоту на стінках душової кабіни можна використовувати оцет, харчову соду або засіб для миття посуду.
- Запобігти утворенню нальоту можна, використовуючи автомобільний віск або перейшовши на рідке мило.
Білий, крейдяний наліт на стінках душової кабіни чи у ванні знайомий багатьом. Хоча мило призначене для очищення, воно може залишати неприємну плівку, яка виглядає неохайно та створює сприятливі умови для розвитку бактерій, цвілі й грибка.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, такий наліт утворюється, коли мінерали жорсткої води взаємодіють із жирними кислотами у складі мила. Однак тут є гарна новина – для його видалення не обов’язково купувати дорогі засоби, адже впоратися допоможуть прості інгредієнти з вашої кухні. Що для цього необхідно, розповідаємо далі.
Як видалити мильний наліт?
Оцет і харчова сода
Обприскайте поверхні білим оцтом і залиште на 20 – 30 хвилин.
Посипте харчовою содою та потріть губкою чи щіткою. У важкодоступних місцях скористайтеся зубною щіткою.
Для стін і дверцят душової кабіни зробіть пасту з соди та води, нанесіть на наліт і залиште на 15 хвилин.
Змийте теплою водою й витріть насухо.
Оцет і засіб для миття посуду
Цей метод підходить для делікатних поверхонь – скла, дзеркал, склопластику.
Змішайте у пульверизаторі дві частини оцту та одну частину засобу для миття посуду.
Нанесіть суміш, залиште на 15 хвилин і змийте.
Витріть поверхню м’якою тканиною.
Пемза або меламінові губки
Використовуйте їх лише на кераміці, порцеляні, плитці чи металевих поверхнях.
Змочіть губку або камінь, а також саму поверхню.
Акуратно потріть, уникаючи сильного натискання, щоб не подряпати.
Змийте теплою водою та висушіть.
Як запобігти повторній появі нальоту?
Як пише The Spruce, часте прибирання ванної кімнати – найкращий спосіб запобігти утворенню мильного нальоту. Однак, крім цього, є ще кілька профілактичних порад:
- Після миття поверхонь нанесіть автомобільний віск, щоб ускладнити утворення мильного нальоту.
- Використовуйте засіб для щоденного чищення душу зі шваброю або ганчіркою, щоб запобігти повторній появі мильного нальоту.
- Перейдіть з твердого мила на рідке або гель для тіла, щоб запобігти утворенню мильного нальоту.
Як позбутися вапняного нальоту у ванній?
Крім мильного нальоту, поверхні у ванній також часто вкриваються залишками вапна.
Однак, на щастя, його також можна ефективно видалити за допомогою оцту, лимонної кислоти або поєднання соди з оцтом.
Водночас для запобігання новому нальоту рекомендується витирати поверхні насухо, провітрювати ванну кімнату та використовувати фільтри для води.